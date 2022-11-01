https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيسي-يؤكد-على-أهمية-استقرار-الأمن-في-القوقاز-وتسوية-المشاكل-في-المنطقة-دون-تدخل-أجنبي-1069707536.html

رئيسي يؤكد على أهمية استقرار الأمن في القوقاز وتسوية المشاكل في المنطقة دون تدخل أجنبي

رئيسي يؤكد على أهمية استقرار الأمن في القوقاز وتسوية المشاكل في المنطقة دون تدخل أجنبي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية استقرار الأمن في القوقاز وتسوية المشاكل في المنطقة دون تدخل أجنبي". 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T11:32+0000

2022-11-01T11:32+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن "سياسة الجوار هي إحدى السياسات التي تؤكد عليها الحكومة، وخلال هذه الفترة عقدنا عدة اجتماعات مع باشينيان. وفي هذه الاجتماعات، وخاصة في هذه الزيارة، كان محور المباحثات هو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين.وأوضح أن "منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها"، مضيفا: "نحن حساسون تجاه منطقة القوقاز وحل مشاكل المنطقة يجب أن يكون بيد مسؤولي هذه المنطقة".وتابع رئيسي، "الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران. خلصت مفاوضاتنا مع السيد باشينيان إلى أن حل القضايا الإقليمية يجب أن يكون في أيدي مسؤولي المنطقة، التدخل الأجنبي سيزيد من مشاكل المنطقة".وكان باشينيان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة من رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي، لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.وأكد زير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، أن "طهران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية، وتواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا".وشدد عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره في أذربيجان جيحون بايراموف، على "ضرورة وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك أذربيجان،" قائلا: "نعتقد أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود".وأضاف: أن "إيران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية وستواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا"، متابعا: "نحن نعتبر أمن المنطقة قضية مترابطة، ونعتبر أمن أذربيجان أمن المنطقة وإيران".من جانبه، اعتبر وزير خارجية أذربيجان التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشرا على عمق العلاقات بين طهران وباكو، مشيدا بجهود إيران للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.وأعرب عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة، مؤكدا على "استمرار التعاون الإقليمي، بما في ذلك في إطار اجتماع "3 + 3" للمساعدة في الاستقرار والأمن في المنطقة".

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