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https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيس-العراق-وأمير-قطر-يبحثان-عددا-من-القضايا-ذات-الاهتمام-المشترك-1069729586.html
رئيس العراق وأمير قطر يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
رئيس العراق وأمير قطر يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
التقى رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T21:08+0000
2022-11-01T21:08+0000
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بحث الزعيمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة توسيع آفاق التعاون بما يخدم استقرار المنطقة وتطلعات شعوبها في التقدم والرفاه.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد. وتعهد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.انطلقت في الجزائر اليوم الثلاثاء، القمة العربية الحادية والثلاثين على مستوى الزعماء، والتي تأجل انعقادها منذ أوائل عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد 19"، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.قبل انطلاقها، اختتم وزراء الخارجية العرب، الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة لإقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221030/أمير-قطر-سيشارك-بالقمة-العربية-في-الجزائر-1069648402.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر
العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر

رئيس العراق وأمير قطر يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

21:08 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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التقى رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها اليوم في الجزائر.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بحث الزعيمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة توسيع آفاق التعاون بما يخدم استقرار المنطقة وتطلعات شعوبها في التقدم والرفاه.
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
أمير قطر سيشارك بالقمة العربية في الجزائر
30 أكتوبر, 19:15 GMT
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، (78 عاما) رئيسا جديدا للبلاد. وتعهد رشيد ببذل كل جهد ممكن لضمان علاقات بغداد القوية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكذلك للمساعدة في حل المشاكل الداخلية في البلاد.
انطلقت في الجزائر اليوم الثلاثاء، القمة العربية الحادية والثلاثين على مستوى الزعماء، والتي تأجل انعقادها منذ أوائل عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد 19"، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.
قبل انطلاقها، اختتم وزراء الخارجية العرب، الأحد، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية، وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة لإقرارها.
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد - سبوتنيك عربي
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
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14 أكتوبر, 10:01 GMT
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