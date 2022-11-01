https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-أن-ملف-استرداد-الأموال-المهربة-إلى-الخارج-على-رأس-أولويات-حكومته-1069708909.html
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج على رأس أولويات حكومته
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج على رأس أولويات حكومته
قال رئيس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، إن حكومته تضع مسألة استرداد الأموال من الخارج ضمن أولوياتها، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد مصيرية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:51+0000
2022-11-01T11:51+0000
2022-11-01T11:51+0000
العراق
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وأوضح السوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "أولى المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى التعاون مع العراق في استرداد المدانين والأموال المهربة، وسيكون الجهد الدبلوماسي متسقا مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة".وزار السوداني اليوم الثلاثء مقر هيئة النزاهة والتقى رئيس الهيئة ونائبه وقيادات الهيئة.ودعا السوداني إلى "البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو المتعلقة بإيقاف المشاريع المهمة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المقدمة له".ووجه رئيس الحكومية إلى تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، وفي نفس الوقت لا تتعارض صلاحياته مع صلاحيات الهيئة ومهامها.وشدد السوداني على تقديم كل الدعم للهيئة، "سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو التدخلات التشريعية لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-القضاء-العراقي-يحقق-في-وقائع-فساد-مرتبطة-بوزير-النفط-1067589623.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الفساد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الفساد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج على رأس أولويات حكومته
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قال رئيس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، إن حكومته تضع مسألة استرداد الأموال من الخارج ضمن أولوياتها، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد مصيرية.
وأوضح السوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، أن "أولى المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى التعاون مع العراق في استرداد المدانين والأموال المهربة، وسيكون الجهد الدبلوماسي متسقا مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة".
وزار السوداني اليوم الثلاثء مقر هيئة النزاهة والتقى رئيس الهيئة ونائبه وقيادات الهيئة.
ودعا السوداني إلى "البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة
أو المهدورة أو المتعلقة بإيقاف المشاريع المهمة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المقدمة له".
ووجه رئيس الحكومية إلى تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، وفي نفس الوقت لا تتعارض صلاحياته مع صلاحيات الهيئة ومهامها.
وشدد السوداني على تقديم كل الدعم للهيئة، "سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو التدخلات التشريعية لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة".