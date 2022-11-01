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https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ينتقد-صعود-الأحزاب-اليمينية-المتطرفة-في-انتخابات-الكنيست--1069730766.html
رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست
رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست
انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، صعود الأحزاب اليمينية "المتطرفة" في انتخابات الكنيست، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في إسرائيل. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T23:22+0000
2022-11-01T23:22+0000
إسرائيل
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وقال في بيان، صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، الأربعاء إن "صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي".وكانت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، أشارت إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق.وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221101/نسبة-التصويت-النهائية-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-بلغت-713--وهي-الأعلى-منذ-2015-1069730351.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست

23:22 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، صعود الأحزاب اليمينية "المتطرفة" في انتخابات الكنيست، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في إسرائيل.
وقال في بيان، صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، الأربعاء إن "صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي".
وكانت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، أشارت إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015
22:19 GMT
وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.
وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.
وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.
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