https://sputnikarabic.ae/20221101/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-ينتقد-صعود-الأحزاب-اليمينية-المتطرفة-في-انتخابات-الكنيست--1069730766.html

رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست

رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، صعود الأحزاب اليمينية "المتطرفة" في انتخابات الكنيست، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في إسرائيل. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T23:22+0000

2022-11-01T23:22+0000

2022-11-01T23:22+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقال في بيان، صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، الأربعاء إن "صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي".وكانت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، أشارت إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق.وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر حوالي 18 ألف عنصر أمني في كافة أرجاء إسرائيل، وذلك بعد تقديرات أمنية أشارت إلى وجود إنذارات ساخنة حول عمليات وهجمات قد ينفذها فلسطينيون خلال فترة الانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221101/نسبة-التصويت-النهائية-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-بلغت-713--وهي-الأعلى-منذ-2015-1069730351.html

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