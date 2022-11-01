https://sputnikarabic.ae/20221101/روسيا-بصدد-اختبار-الروبوت-البحري-في-عام-2023-1069698964.html
روسيا بصدد اختبار الروبوت البحري في عام 2023
روسيا بصدد اختبار الروبوت البحري في عام 2023
كشفت منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ أولى اختباراتها على آلي بحري روسي بهدف استخدامه مستقبلا في مهمة حراسة خطوط أنابيب... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T06:58+0000
2022-11-01T06:58+0000
2022-11-01T06:58+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية وجاء فيه "تم تصميم الروبوت الذي يتمتع باستقلالية ملاحية تصل إلى 12 شهرًا للعمل في مختلف الظروف الجوية وهو قادر على حمل طائرات مسيرة والروبوتات تحت الماء".وأضاف البيان أنه يتم تنفيذ المشروع من قبل جامعة أستراخان و NTI Marine Robotic Systems و Droneshub. وقالت الشركة المصنعة إنه من المقرر إجراء اختبارات على الروبوت البحري المحلي في ربيع عام 2023 في بحر قزوين".وبهذا الصدد قال مكسيم تومسكيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Droneshub إن الشركة طورت مجمع تحكم أو "أدمغة" للروبوت والتي تسمح له بالتحرك بشكل مستقل وأداء المهام وجمع البيانات من مختلف أجهزة الاستشعار وتفسيرها وتنفيذ الإجراءات المبرمجة، كما سيساعد علماء الآثار تحت الماء.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا بصدد اختبار الروبوت البحري في عام 2023
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كشفت منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ أولى اختباراتها على آلي بحري روسي بهدف استخدامه مستقبلا في مهمة حراسة خطوط أنابيب النفط والغاز في عام 2023 في بحر قزوين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية وجاء فيه "تم تصميم الروبوت الذي يتمتع باستقلالية ملاحية تصل إلى 12 شهرًا للعمل في مختلف الظروف الجوية وهو قادر على حمل طائرات مسيرة والروبوتات تحت الماء".
وأضاف البيان أنه يتم تنفيذ المشروع من قبل جامعة أستراخان و NTI Marine Robotic Systems و Droneshub.
وقالت الشركة المصنعة إنه من المقرر إجراء اختبارات على الروبوت البحري المحلي في ربيع عام 2023 في بحر قزوين".
وبهذا الصدد قال مكسيم تومسكيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Droneshub إن الشركة طورت مجمع تحكم أو "أدمغة" للروبوت والتي تسمح له بالتحرك بشكل مستقل وأداء المهام وجمع البيانات من مختلف أجهزة الاستشعار وتفسيرها وتنفيذ الإجراءات المبرمجة، كما سيساعد علماء الآثار تحت الماء.