https://sputnikarabic.ae/20221101/روسيا-ترى-أن-الغرب-يحاول-استخدام-الفضاء-كساحة-للمواجهة-العسكرية-1069730081.html
روسيا ترى أن الغرب يريد استخدام الفضاء كساحة للمواجهة العسكرية
روسيا ترى أن الغرب يريد استخدام الفضاء كساحة للمواجهة العسكرية
قال نائب ممثل روسيا في اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، كونستانتين فورونتسوف، إن دول الغرب تحاول استخدام الفضاء الخارجي كساحة للمواجهة والقيام... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T21:53+0000
2022-11-01T21:53+0000
2022-11-01T21:53+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1046447901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6f828a082ddcb6e6d7d29ccbccecba4.jpg
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأضاف فورونتسوف اليوم الثلاثاء: "نرى في هذا النهج محاولة الدول الغربية تعزيز استخدام الفضاء الخارجي كساحة للمواجهة والأنشطة العسكرية المحتملة أو بعبارة أخرى - إضفاء الطابع الإقليمي على إمكانية استخدام القوة والقيام بعمليات عسكرية في الفضاء الخارجي المنصوص عليها في عقائد هذه الدول".وأضاف فورونتسوف أن روسيا تدعو الدول الأعضاء إلى تبني التزامات لصالح الفضاء الخارجي الخالي من الأسلحة. في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تبنت اللجنة الأولى للأمم المتحدة ثلاثة قرارات اقترحتها روسيا بشأن الأنشطة في الفضاء الخارجي.وتدعو القرارات الدول إلى استكشاف الفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي ومنع سباق التسلح لصالح السلام الدولي. كما تنص القرارات على أن النظام الحالي لا يمنع احتمال نشوب حرب في الفضاء الخارجي وتحثهم على وضع خطة موحدة لمعالجة هذه القضية.تركز اللجنة الأولى للأمم المتحدة - إحدى اللجان الست التابعة للأمم المتحدة - عملها على قضية نزع السلاح. عادة ما تبدأ لجان الأمم المتحدة عملها بعد نهاية الأسبوع رفيع المستوى في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221028/فرنسا-تتهرب-من-الاعتراف-باستخدام-أوكرانيا-لأقمارها-الصناعية-1069570003.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1046447901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76e8c5b599cafef0b724461fc3dd9aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا ترى أن الغرب يريد استخدام الفضاء كساحة للمواجهة العسكرية
تابعنا عبر
قال نائب ممثل روسيا في اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، كونستانتين فورونتسوف، إن دول الغرب تحاول استخدام الفضاء الخارجي كساحة للمواجهة والقيام بأنشطة عسكرية.
الأمم المتحدة- سبوتنيك
. وأضاف فورونتسوف اليوم الثلاثاء: "نرى في هذا النهج محاولة الدول الغربية تعزيز استخدام الفضاء الخارجي كساحة للمواجهة والأنشطة العسكرية المحتملة أو بعبارة أخرى - إضفاء الطابع الإقليمي على إمكانية استخدام القوة والقيام بعمليات عسكرية في الفضاء الخارجي المنصوص عليها في عقائد هذه الدول".
وأضاف فورونتسوف أن روسيا تدعو الدول الأعضاء إلى تبني التزامات لصالح الفضاء الخارجي الخالي من الأسلحة. في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تبنت اللجنة الأولى للأمم المتحدة ثلاثة قرارات اقترحتها روسيا بشأن الأنشطة في الفضاء الخارجي.
وتدعو القرارات الدول إلى استكشاف الفضاء الخارجي
وفقا للقانون الدولي ومنع سباق التسلح لصالح السلام الدولي. كما تنص القرارات على أن النظام الحالي لا يمنع احتمال نشوب حرب في الفضاء الخارجي وتحثهم على وضع خطة موحدة لمعالجة هذه القضية.
تركز اللجنة الأولى للأمم المتحدة - إحدى اللجان الست التابعة للأمم المتحدة - عملها على قضية نزع السلاح. عادة ما تبدأ لجان الأمم المتحدة عملها بعد نهاية الأسبوع رفيع المستوى في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.