https://sputnikarabic.ae/20221101/زيارة-لافروف-إلى-عمان-مهمة-تحديدا-حال-وجدت-اقتراحات-أردنية-بشأن-العلاقة-مع-دمشق-1069705622.html

خبير: زيارة لافروف إلى عمان مهمة تحديدا حال وجدت اقتراحات أردنية بشأن العلاقة مع دمشق

خبير: زيارة لافروف إلى عمان مهمة تحديدا حال وجدت اقتراحات أردنية بشأن العلاقة مع دمشق

اعتبر الباحث والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الأردن، تعكس اهتمام روسيا بالأردن؛ وعلى حد تعبيره، فإن... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T10:32+0000

2022-11-01T10:32+0000

2022-11-01T10:41+0000

العالم العربي

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كما أشار إلى أن الزيارة محطة مهمة، بالذات إذا كان هنالك ترتيبات أو اقتراحات أردنية محددة، بما يخص العلاقة مع دمشق.وقال الرنتاوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا تقيم علاقات مع كل الأطراف في المنطقة، هي تدعو فصائل وتنظيمات، سورية وفلسطينية وعراقية؛ فما بالك بدول بمكانة الأردن وموقعها الجيوسياسي، وكل هذا الإرث".وأضاف، بناء على ما سبق، "الأردن مهم من منظور روسي أنا أعتقد أن روسيا مهتمة بإبقاء هذه العلاقات وتطويرها، وأعتقد أن زيارة لافروف محطة مهمة، بالذات إذا كان هنالك ترتيبات أو اقتراحات أردنية محددة بما يخص سياسة خطوة مقابل خطوة التي تنتهجها الأردن، في العلاقة مع دمشق".ويرى الرنتاوي، أن روسيا من الممكن أن تكون الميسر لهذه العملية، بالنظر على علاقتها وتأثيرها على الساحة السورية، من جهة؛ والعلاقة الأردنية - الروسية الوطيدة والقديمة والوثيقة، من جهة أخرى. وكان الصفدي أعلن، خلال مقابلة صحافية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور الأردن بعد أيام؛ ومحور الزيارة الرئيسي هو الملف السوري.وبهذا الصدد، قال الرنتاوي "أنا أعتقد أن الزيارة تأخرت بعض الشيء"؛ مشيرا إلى مصادر دبلوماسية روسية، تحدثت حول أن الزيارة كانت مقررة قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتأجلت بناء على طلب من الجانب الروسي.وتابع الرنتاوي "أعتقد أن هذه الزيارة مهمة والعلاقة الأردنية - الروسية علاقة مهمة، ويجب الحفاظ عليها بكل الأحوال، بصرف النظر عن الخلاف حول القضية الأوكرانية؛ لكن الأردن له مصالح عميقة مع روسيا، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه العلاقة".تجدر الإشارة إلى أن الصفدي شارك، في 4 نيسان/ أبريل الماضي، في الاجتماع، الذي عقدته مجموعة الاتصال الوزارية العربية بجامعة الدول العربية، للإسهام في جهود حلّ الأزمة في أوكرانيا.وأجرت مجموعة الاتصال لقاء مع لافروف، تناول تطورات الأزمة، ومخرجات المحادثات الروسية - الأوكرانية، وتبعات الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية والاقتصادية؛ وتلا ذلك لقاء مع وزير خارجية أوكرانيا في بولندا.ويعتقد الرنتاوي، أن الموقف العربي خلال الأزمة الأوكرانية قطع شوطاً مهماً، "وبالتالي روسيا معنية بهذه العلاقات، وبما في ذلك مع الأردن".وأردف قائلا، "الأردن طرف مهم يعني في المسألة السورية، وفي المسألة العراقية، وفي المسألة الفلسطينية، وفي الحرب على الإرهاب. عمان وموسكو أقامتا علاقات قوية، ونشأت علاقة شخصية بين الملك وبوتين. وحتى على المستوى الثنائي، كان هنالك اتفاقات وإعادة تصنيع لبعض الأسلحة الخفيفة الروسية في الأردن".وبالنسبة للملف السوري، قال، "طبعا الملف السوري هو أحد المساحات المهمة في العلاقة الأردنية الروسية، والأحداث في سوريا الآن تتحول إلى قضية أساسية بالنسبة للأردن، وهي مصدر تهديد للأمن الوطني، بدأت في الإرهاب وانتهت في المخدرات".

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