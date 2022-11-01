https://sputnikarabic.ae/20221101/زيلينسكي-يقول-إنه-وقع-إعلانا-مشتركا-مع-رئيس-وزراء-التشيك-بشأن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1069697358.html
زيلينسكي يقول إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس وزراء التشيك بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو
زيلينسكي يقول إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس وزراء التشيك بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T04:10+0000
2022-11-01T04:10+0000
2022-11-01T04:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق، وصل فيالا وعدد من أعضاء الحكومة التشيكية إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.وأضاف، "هذه هي الوثيقة الأولى من نوعها التي نعتمدها من أجل التعجيل بتكاملنا الأوروبي – الأطلسي". مشددا على أنه بهذا الإعلان يؤكد تعزيز التعاون من أجل ضمان معايير الناتو في أوكرانيا.وقال زيلينسكي، إن كييف ستسعى جاهدة لتوقيع مثل هذه الإعلانات مع دول أخرى أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069696622.html
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقول إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس وزراء التشيك بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لتسريع الاندماج في الحلف.
وفي وقت سابق، وصل فيالا وعدد من أعضاء الحكومة التشيكية إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.
وقال زيلينسكي، "تم التوقيع على العديد من الوثائق الهامة اليوم. وأود أن أشير بشكل خاص إلى إعلاننا المشترك بشأن عضوية الناتو".
وأضاف، "هذه هي الوثيقة الأولى من نوعها التي نعتمدها من أجل التعجيل بتكاملنا الأوروبي – الأطلسي". مشددا على أنه بهذا الإعلان يؤكد تعزيز التعاون من أجل ضمان معايير الناتو في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، إن كييف ستسعى جاهدة لتوقيع مثل هذه الإعلانات مع دول أخرى أيضا.