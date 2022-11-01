https://sputnikarabic.ae/20221101/شرطة-كوريا-الجنوبية-تقر-بمسؤوليتها-عن-مأساة-الهالوين-1069704776.html

شرطة كوريا الجنوبية تقر بمسؤوليتها عن مأساة الهالوين

شرطة كوريا الجنوبية تقر بمسؤوليتها عن مأساة الهالوين

اعترف رئيس شرطة كوريا الجنوبية "بمسؤولية كبيرة" عن الفشل في منع موجة الحشود الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصا خلال احتفالات الهالوين في العاصمة سيئول،... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T09:47+0000

2022-11-01T09:47+0000

2022-11-01T09:47+0000

كوريا الجنوبية

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جاء الاعتراف في الوقت الذي تواجه فيه حكومة كوريا الجنوبية تدقيقا عاما متزايدا بشأن ما إذا كان من الممكن منع تدفق الحشود ليلة السبت الماضي في حي إتايوان في سيئول، وهو حي شهير للحياة الليلية، ومن الذي يجب أن يتحمل مسؤولية أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات.وقال يون هي كيون المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية الكورية في مؤتمر صحفي متلفز "أشعر بمسؤولية ثقيلة (عن الكارثة) ستبذل الشرطة قصارى جهدها لمنع حدوث مأساة كهذه مرة أخرى".قال يون إن تحقيقا أوليا وجد أن هناك العديد من المكالمات العاجلة من قبل المواطنين لإخطار السلطات بالخطر المحتمل لتجمع حشد في إتايوان، لكن الضباط الذين تلقوا هذه المكالمات لم يستجيبوا لها بطريقة مرضية.وأضاف أن الشرطة أطلقت لاحقا تحقيقا داخليا مكثفا للنظر بشكل أعمق في تعامل الضباط مع مكالمات الطوارئ وغيرها من القضايا مثل استجابتهم الفورية لتزايد الحشود في إتايوان في تلك الليلة.وتركزت الكارثة التي خلفت ما لا يقل عن 156 قتيلا و151 جريحا - في زقاق ضيق منحدر في إتايوان. وصف الشهود اللحظات القاسية لسقوط الأشخاص على بعضهم البعض، والمعاناة من صعوبات شديدة في التنفس وفقدان الوعي.كما ذكروا أن رجال الإنقاذ وعربات الإسعاف فشلوا في الوصول إلى الأزقة المزدحمة في الوقت المناسب لأن منطقة إتايوان بأكملها كانت مليئة بالمركبات بطيئة الحركة وحشد من رواد الحفلات يرتدون أزياء الهالوين.خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أقر الرئيس يون سوك يول أيضا بأن كوريا الجنوبية تفتقر إلى الأبحاث حول إدارة الحشود.ودعا إلى استخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من الموارد عالية التقنية لتطوير قدرة فعالة للسيطرة على الحشود. وقال إن الحكومة ستعقد قريبا اجتماعا مع الخبراء لمراجعة قواعد السلامة الوطنية الشاملة.يعد تدافع الحشود أكثر الكوارث فتكا في كوريا الجنوبية منذ غرق العبارة عام 2014 الذي أودى بحياة 304 شخصا وكشف قواعد السلامة المتساهلة في البلاد والفشل التنظيمي.أثار تكدس الجماهير يوم السبت بعد ذلك أسئلة عامة حول ما فعلته كوريا الجنوبية لمنع الكوارث التي من صنع الإنسان.وقد يرتفع عدد القتلى حيث قال مسؤولون إن 29 من المصابين في حالة خطيرة. ومن بين القتلى نحو 26 أجنبيا من إيران والصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221031/ارتفاع-عدد-قتلى-حادث-التدافع-في-كوريا-الجنوبية-إلى-154-شخصا-1069654665.html

https://sputnikarabic.ae/20221030/السفارة-الروسية-في-كوريا-الجنوبية-مقتل-3-مواطنين-روس-جراء-حادث-تدافع-في-العاصمة-سيئول-1069623285.html

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