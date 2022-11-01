https://sputnikarabic.ae/20221101/شويغو-وأكار-يواصلان-بحث-تعليق-روسيا-تنفيذ-اتفاق-نقل-المواد-الزراعية-من-الموانئ-الأوكرانية-1069718927.html
شويغو وأكار يواصلان بحث تعليق روسيا تنفيذ اتفاق نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية
شويغو وأكار يواصلان بحث تعليق روسيا تنفيذ اتفاق نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي خلوصي أكار، مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاقيات نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:28+0000
2022-11-01T15:28+0000
2022-11-01T15:28+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبمبادرة من وزارة الدفاع التركية، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار".وأضاف البيان: "تم خلال المحادثة مواصلة بحث مسألة تعليق الجانب الروسي تنفيذ اتفاقيات نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية في إطار (مبادرة البحر الأسود للحبوب)".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد ناقش أيضا أمس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ"اتفاقية الحبوب".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد "نوقشت مسائل تعليق الجانب الروسي لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية كجزء من (مبادرة حبوب البحر الأسود)".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح يوم الاثنين، بأن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية "اتفاقية الحبوب" معقدة وتحتاج إلى حل.وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-وأردغان-يناقشان-هاتفيا-مسألة-اتفاقية-الحبوب--1069716422.html
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روسيا, العالم
شويغو وأكار يواصلان بحث تعليق روسيا تنفيذ اتفاق نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي خلوصي أكار، مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاقيات نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبمبادرة من وزارة الدفاع التركية، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار".
وأضاف البيان: "تم خلال المحادثة مواصلة بحث مسألة تعليق الجانب الروسي تنفيذ اتفاقيات نقل المواد الزراعية من الموانئ الأوكرانية في إطار (مبادرة البحر الأسود للحبوب)".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد ناقش أيضا أمس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ"اتفاقية الحبوب".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية
، فقد "نوقشت مسائل تعليق الجانب الروسي لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية كجزء من (مبادرة حبوب البحر الأسود)".
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح يوم الاثنين، بأن روسيا تضمن استعدادها للتعويض
عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية "اتفاقية الحبوب" معقدة وتحتاج إلى حل.
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".