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https://sputnikarabic.ae/20221101/غوتيريش-يعرب-عن-حزنه-إزاء-الانهيار-المأساوي-لجسر-في-الهند-1069696990.html
غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند
غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند
شعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحزن عميق إزاء الأنباء المأساوية عن انهيار جسر موربي في ولاية غوجارات الهندية، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T02:10+0000
2022-11-01T02:10+0000
انطونيو غوتيريش
أخبار الهند اليوم
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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم الاثنين، إن غوتيريش أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جسر المشاة الذي يعود الى الحقبة البريطانية انهار مساء يوم الأحد، مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر ماتشو في بلدة موربى، على بعد حوالى 241 كم غرب غانديناغار، عاصمة ولاية غوجارات.
https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-ما-لا-يقل-عن-132-شخصا-عقب-انهيار-جسر-معلق-في-الهند-1069654126.html
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انطونيو غوتيريش, أخبار الهند اليوم
انطونيو غوتيريش, أخبار الهند اليوم

غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند

02:10 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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شعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحزن عميق إزاء الأنباء المأساوية عن انهيار جسر موربي في ولاية غوجارات الهندية، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم الاثنين، إن غوتيريش أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات بالهند الأحد 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في الهند
أمس, 03:36 GMT
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جسر المشاة الذي يعود الى الحقبة البريطانية انهار مساء يوم الأحد، مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر ماتشو في بلدة موربى، على بعد حوالى 241 كم غرب غانديناغار، عاصمة ولاية غوجارات.
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