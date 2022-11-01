https://sputnikarabic.ae/20221101/غوتيريش-يعرب-عن-حزنه-إزاء-الانهيار-المأساوي-لجسر-في-الهند-1069696990.html

غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند

غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند

شعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحزن عميق إزاء الأنباء المأساوية عن انهيار جسر موربي في ولاية غوجارات الهندية، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

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انطونيو غوتيريش

أخبار الهند اليوم

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم الاثنين، إن غوتيريش أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جسر المشاة الذي يعود الى الحقبة البريطانية انهار مساء يوم الأحد، مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر ماتشو في بلدة موربى، على بعد حوالى 241 كم غرب غانديناغار، عاصمة ولاية غوجارات.

https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-ما-لا-يقل-عن-132-شخصا-عقب-انهيار-جسر-معلق-في-الهند-1069654126.html

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انطونيو غوتيريش, أخبار الهند اليوم