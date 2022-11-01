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https://sputnikarabic.ae/20221101/كابولوف-يصف-التقارير-بأن-روسيا-تحاول-تجنيد-قوات-أفغانية-خاصة-سابقة-بالملفقة-1069703371.html
كابولوف يصف التقارير بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة بالملفقة
كابولوف يصف التقارير بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة بالملفقة
وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، تقارير وسائل إعلام غربية، بأن... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:49+0000
2022-11-01T08:49+0000
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وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على طلب التعليق على هذه الأنباء: "لا أعلق على تقارير ملفقة".ووفقا له، في المؤتمر حول أفغانستان في طشقند، الذي عقد في نهاية تموز/يوليو، صرح "ممثل قرغيزستان، بأن بعض أفراد القوات الخاصة الأفغانية للنظام السابق، الذين فروا من أفغانستان ينضمون إلى داعش ويقاتلون في العراق وفي سوريا وجزء آخر من هذه القوات الخاصة السابقة كمرتزقة، على ما يبدو مقابل المال إلى جانب النازيين الأوكرانيين".وكان كابولوف، قد قال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في آب/أغسطس الماضي، بأن بعض القوات الأفغانية الخاصة السابقة انضمت إلى الجماعات النازية في أوكرانيا.في وقت سابق، زعمت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة تعاونت مع الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا مقابل مكافأة مالية.
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العالم

كابولوف يصف التقارير بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة بالملفقة

08:49 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، تقارير وسائل إعلام غربية، بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة للقتال في أوكرانيا، بالملفقة.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على طلب التعليق على هذه الأنباء: "لا أعلق على تقارير ملفقة".

ووفقا له، في المؤتمر حول أفغانستان في طشقند، الذي عقد في نهاية تموز/يوليو، صرح "ممثل قرغيزستان، بأن بعض أفراد القوات الخاصة الأفغانية للنظام السابق، الذين فروا من أفغانستان ينضمون إلى داعش ويقاتلون في العراق وفي سوريا وجزء آخر من هذه القوات الخاصة السابقة كمرتزقة، على ما يبدو مقابل المال إلى جانب النازيين الأوكرانيين".

وكان كابولوف، قد قال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في آب/أغسطس الماضي، بأن بعض القوات الأفغانية الخاصة السابقة انضمت إلى الجماعات النازية في أوكرانيا.

في وقت سابق، زعمت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة تعاونت مع الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا مقابل مكافأة مالية.
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