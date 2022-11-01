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https://sputnikarabic.ae/20221101/مؤسسة-دولية-تعلن-منح-مصر-تمويلا-بقيمة-ملياري-دولار-لدعم-أمنها-الغذائي-1069705208.html
مؤسسة دولية تعلن منح مصر تمويلا بقيمة ملياري دولار لدعم أمنها الغذائي
مؤسسة دولية تعلن منح مصر تمويلا بقيمة ملياري دولار لدعم أمنها الغذائي
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع للأمم المتحدة، تقديم تمويلاً بقيمة ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T10:05+0000
2022-11-01T10:05+0000
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وأشار الصندوق إلى أنه سيتم توجيه التمويل إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030 والتي ستكون جزءاً من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر، بحسب موقع "إيكنومي بلس".ونقل الموقع عن الصندوق أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج في مؤتمر المناخ الدولي (COP27) المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.وأكد الصندوق أن التمويل يستهدف بالأساس صغار المزارعين، وأنه (الصندوق) سيقود تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج بينما سيقود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة في البرنامج، في حين سيشرف بنك التنمية الأفريقي على استثمارات المياه.
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-المال-المصري-مستمرون-في-تدبير-احتياجات-المواطنين-من-القمح-والزيت-والمواد-البترولية-1067063891.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مؤسسة دولية تعلن منح مصر تمويلا بقيمة ملياري دولار لدعم أمنها الغذائي

10:05 GMT 01.11.2022
© Sputnik . moustafa darwishزراعة الياسمين في مصر
زراعة الياسمين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . moustafa darwish
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أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع للأمم المتحدة، تقديم تمويلاً بقيمة ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة.
وأشار الصندوق إلى أنه سيتم توجيه التمويل إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030 والتي ستكون جزءاً من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر، بحسب موقع "إيكنومي بلس".
ونقل الموقع عن الصندوق أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج في مؤتمر المناخ الدولي (COP27) المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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وأكد الصندوق أن التمويل يستهدف بالأساس صغار المزارعين، وأنه (الصندوق) سيقود تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج بينما سيقود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة في البرنامج، في حين سيشرف بنك التنمية الأفريقي على استثمارات المياه.
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