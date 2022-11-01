https://sputnikarabic.ae/20221101/محمد-بن-زايد-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-لولا-دا-سيلفا-ويهنئه--بفوزه-برئاسة-البرازيل-1069709251.html
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل
أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب للبرازيل هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:49+0000
2022-11-01T11:49+0000
2022-11-01T11:49+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069652703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87a7d28017452dd7169fbf818f73aa95.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب بن زايد خلال الاتصال عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين.ونقلت الوكالة عن لولا دا سيلفا شكره لرئيس الإمارات، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، ومن المفترض أن يتسلم لولا مهام منصبه يناير المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221031/ألمانيا-تصف-فوز-لولا-دا-سيلفا-بأنه-انتصار-للديمقراطية-والمناخ-1069667458.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل
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أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب للبرازيل هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
، أعرب بن زايد خلال الاتصال عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين.
ونقلت الوكالة عن لولا دا سيلفا شكره لرئيس الإمارات، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.
وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، ومن المفترض أن يتسلم لولا مهام منصبه يناير المقبل.