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https://sputnikarabic.ae/20221101/محمد-بن-زايد-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-لولا-دا-سيلفا-ويهنئه--بفوزه-برئاسة-البرازيل-1069709251.html
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل
أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب للبرازيل هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:49+0000
2022-11-01T11:49+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب بن زايد خلال الاتصال عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين.ونقلت الوكالة عن لولا دا سيلفا شكره لرئيس الإمارات، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، ومن المفترض أن يتسلم لولا مهام منصبه يناير المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221031/ألمانيا-تصف-فوز-لولا-دا-سيلفا-بأنه-انتصار-للديمقراطية-والمناخ-1069667458.html
أخبار البرازيل
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع لولا دا سيلفا ويهنئه بفوزه برئاسة البرازيل

11:49 GMT 01.11.2022
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
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أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب للبرازيل هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب بن زايد خلال الاتصال عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين.
ونقلت الوكالة عن لولا دا سيلفا شكره لرئيس الإمارات، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ
أمس, 09:53 GMT
وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، ومن المفترض أن يتسلم لولا مهام منصبه يناير المقبل.
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