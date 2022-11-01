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https://sputnikarabic.ae/20221101/مصر-في-المرتبة-الثالثة-عالميا-13-جيشا-تمتلك-أضخم-أساطيل-كاسحات-الألغام-البحرية-1069721601.html
مصر في المرتبة الثالثة عالميا... 13 جيشا تمتلك أضخم أساطيل كاسحات الألغام البحرية
مصر في المرتبة الثالثة عالميا... 13 جيشا تمتلك أضخم أساطيل كاسحات الألغام البحرية
تمثل كاسحات الألغام البحرية سلاحا في غاية الأهمية لدى الجيوش الحديثة، حيث يمكن استخدامها في فتح الممرات المائية الاستراتيجية، التي يقوم العدو بنشر ألغام مضادة... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T17:16+0000
2022-11-01T17:16+0000
رصد عسكري
مصر
روسيا
الصين
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وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا يرصد الجيوش التي تمتلك أكبر عدد من كاسحات الألغام البحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي تتصدرها روسيا بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة عالميا:ولأن الألغام البحرية تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية فإن غالبية دول العالم تعمل على امتلاك قوة فعالة من كاسحات الألغام البحرية، التي يمكن الاعتماد عليها في تطهير حقول الألغام في البحار وفتح الممرات المائية الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20180710/الألغام-البحرية-قاتل-خفي-ينتظر-السفن-الحربية-1028110521.html
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رصد عسكري, مصر, روسيا, الصين
رصد عسكري, مصر, روسيا, الصين

مصر في المرتبة الثالثة عالميا... 13 جيشا تمتلك أضخم أساطيل كاسحات الألغام البحرية

17:16 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصوركاسحة ألغام "ياخونت"، وكاسحة ألغام "ألكسندر أوبوخوف"، وزورق حربي كبير "مورشانسك"
كاسحة ألغام ياخونت، وكاسحة ألغام ألكسندر أوبوخوف، وزورق حربي كبير مورشانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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تمثل كاسحات الألغام البحرية سلاحا في غاية الأهمية لدى الجيوش الحديثة، حيث يمكن استخدامها في فتح الممرات المائية الاستراتيجية، التي يقوم العدو بنشر ألغام مضادة للسفن بها.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا يرصد الجيوش التي تمتلك أكبر عدد من كاسحات الألغام البحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي تتصدرها روسيا بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة عالميا:
روسيا: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 49 كاسحة ألغام بحرية.
الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 36 كاسحة ألغام بحرية.
مصر: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 23 كاسحة ألغام بحرية.
اليابان: تحتل المرتبة الرابعة عالميا بـ 22 كاسحة ألغام بحرية.
بولندا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 21 كاسحة ألغام بحرية.
فنلندا: تحتل المرتبة السادسة عالميا بـ 18 كاسحة ألغام بحرية.
فرنسا: تحتل المرتبة السابعة عالميا بـ 17 كاسحة ألغام بحرية.
تايوان: تحتل المرتبة الثامنة عالميا بـ 14 كاسحة ألغام بحرية.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة التاسعة عالميا بـ 13 كاسحة ألغام بحرية.
بلغاريا: تحتل المرتبة العاشرة عالميا بـ 12 كاسحة ألغام بحرية.
ألمانيا: تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا بـ 12 كاسحة ألغام بحرية.
إندونيسيا: تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا بـ 11 كاسحة ألغام بحرية.
تركيا: تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا بـ 11 كاسحة ألغام بحرية.
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2018
الألغام البحرية...جحيم يهدد الممرات المائية
10 يوليو 2018, 02:59 GMT
ولأن الألغام البحرية تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية فإن غالبية دول العالم تعمل على امتلاك قوة فعالة من كاسحات الألغام البحرية، التي يمكن الاعتماد عليها في تطهير حقول الألغام في البحار وفتح الممرات المائية الحيوية.
© Sputnikالفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري
الفرقاطة ميكو إيه - 200 التي تسلمها الأسطول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري
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