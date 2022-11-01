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https://sputnikarabic.ae/20221101/منظمة-الصحة-العالمية-تؤكد-أن-جدري-القرود-لا-يزال-يشكل-خطرا-كبيرا-1069724591.html
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القرود لا يزال يشكل خطرا كبيرا
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القرود لا يزال يشكل خطرا كبيرا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الطوارئ التابعة لها قررت ضرورة استمرار تصنيف "جدري القرود" على أنه حالة طوارئ صحية عالمية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T18:38+0000
2022-11-01T18:38+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
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ذكرت المنظمة في بيان، يأتي عقب اجتماع عُقد في 20 أكتوبر/ تشرين الأول حول الفيروس الذي بدأ فجأة في الانتشار في جميع أنحاء العالم في مايو/ أيار، أن الخبراء توصلوا إلى إجماع على أن الحدث لا يزال يلبي معايير طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي.وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة حالة الطوارئ - أعلى مستوى للإنذار - في 23 يوليو/ تموز، وقال الخبراء إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في كبح المرض، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء حالة الطوارئ.وقال بيان الثلاثاء إن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وافق على نصيحة الخبراء. منذ أن بدأ فيروس جدري القرود في الانتشار فجأة خارج دول غرب أفريقيا، قتل 36 شخصا من بين أكثر من 77 ألف إصابة في 109 دول.أثر تفشي المرض خارج غرب أفريقيا بشكل أساسي على الرجال مثليي الجنس. لكن منذ أن بلغ ذروته في يوليو، انخفض باستمرار عدد الأشخاص المصابين بالمرض الذي يسبب الحمى وآلام العضلات والإلتهابات الجلدية الكبيرة، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي المناطق الأكثر تضررا في المراحل الأولى.وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات العالمية الجديدة انخفض بنسبة 41% في الأيام السبعة حتى يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق. لكن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية شددت على وجود عدد من الأسباب العالقة للقلق.وأشاروا إلى استمرار انتقال العدوى في بعض المناطق، واستمرار التأهب وعدم المساواة في الاستجابة داخل البلدان وفيما بينها، واحتمال حدوث آثار صحية أكبر إذا بدأ الفيروس في الانتشار أكثر بين الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الوكالة-الفيدرالية-للطب-الحيوي-تطور-لقاحا-ضد-جدري-القرود-1067351160.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية
العالم, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القرود لا يزال يشكل خطرا كبيرا

18:38 GMT 01.11.2022
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الطوارئ التابعة لها قررت ضرورة استمرار تصنيف "جدري القرود" على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
ذكرت المنظمة في بيان، يأتي عقب اجتماع عُقد في 20 أكتوبر/ تشرين الأول حول الفيروس الذي بدأ فجأة في الانتشار في جميع أنحاء العالم في مايو/ أيار، أن الخبراء توصلوا إلى إجماع على أن الحدث لا يزال يلبي معايير طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي.
وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة حالة الطوارئ - أعلى مستوى للإنذار - في 23 يوليو/ تموز، وقال الخبراء إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في كبح المرض، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء حالة الطوارئ.
سيارات الإسعاف بجانب مبنى الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي تطور لقاحا ضد جدري القرود
6 سبتمبر, 08:58 GMT
وقال بيان الثلاثاء إن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وافق على نصيحة الخبراء. منذ أن بدأ فيروس جدري القرود في الانتشار فجأة خارج دول غرب أفريقيا، قتل 36 شخصا من بين أكثر من 77 ألف إصابة في 109 دول.
أثر تفشي المرض خارج غرب أفريقيا بشكل أساسي على الرجال مثليي الجنس. لكن منذ أن بلغ ذروته في يوليو، انخفض باستمرار عدد الأشخاص المصابين بالمرض الذي يسبب الحمى وآلام العضلات والإلتهابات الجلدية الكبيرة، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي المناطق الأكثر تضررا في المراحل الأولى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات العالمية الجديدة انخفض بنسبة 41% في الأيام السبعة حتى يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق. لكن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية شددت على وجود عدد من الأسباب العالقة للقلق.
وأشاروا إلى استمرار انتقال العدوى في بعض المناطق، واستمرار التأهب وعدم المساواة في الاستجابة داخل البلدان وفيما بينها، واحتمال حدوث آثار صحية أكبر إذا بدأ الفيروس في الانتشار أكثر بين الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
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