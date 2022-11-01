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بوتين يطلع أردوغان على أسباب تعليق الجانب الروسي مشاركته في "اتفاقية الحبوب"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221101/موسكو-تشدد-على-ضرورة-تقديم-كييف-ضمانات-بعدم-استخدام-الممر-الإنساني-في-البحر-الأسود-لأغراض-عسكرية--1069719198.html
موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية
موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي لدى موسكو محمد سامسار، إنه يتعين على أوكرانيا تقديم ضمانات بأن الممر... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:45+0000
2022-11-01T15:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وعلى رأسها مبادرة البحر الأسود لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في سياق الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته كييف على سيفاستوبول".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-وأردغان-يناقشان-هاتفيا-مسألة-اتفاقية-الحبوب--1069716422.html
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روسيا

موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية

15:45 GMT 01.11.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي لدى موسكو محمد سامسار، إنه يتعين على أوكرانيا تقديم ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية.
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وعلى رأسها مبادرة البحر الأسود لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في سياق الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته كييف على سيفاستوبول".

وبينت الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تقدم أوكرانيا ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية".

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة "اتفاقية الحبوب"
14:08 GMT
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
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