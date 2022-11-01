https://sputnikarabic.ae/20221101/موسكو-تشدد-على-ضرورة-تقديم-كييف-ضمانات-بعدم-استخدام-الممر-الإنساني-في-البحر-الأسود-لأغراض-عسكرية--1069719198.html
موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية
موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي لدى موسكو محمد سامسار، إنه يتعين على أوكرانيا تقديم ضمانات بأن الممر... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:45+0000
2022-11-01T15:45+0000
2022-11-01T15:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6867c59bf5d2e348f3d3c0e2f6d8d48d.jpg
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وعلى رأسها مبادرة البحر الأسود لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في سياق الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته كييف على سيفاستوبول".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-وأردغان-يناقشان-هاتفيا-مسألة-اتفاقية-الحبوب--1069716422.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629483_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4c16967cd9afcb3a0b935a49c985f58d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي لدى موسكو محمد سامسار، إنه يتعين على أوكرانيا تقديم ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية.
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وعلى رأسها مبادرة البحر الأسود لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في سياق الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته كييف على سيفاستوبول".
وبينت الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تقدم أوكرانيا ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".