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https://sputnikarabic.ae/20221101/نوفاك-يعلق-على-التقدم-المحرز-في-عمليات-مسح-أنابيب-التيار-الشمالي-1069717294.html
نوفاك يعلق على التقدم المحرز في عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"
نوفاك يعلق على التقدم المحرز في عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت للتو عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"، ولا توجد أوراق رسمية حول النتائج حتى الآن. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T14:46+0000
2022-11-01T14:46+0000
روسيا
التيار الشمالي
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وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول عما إذا كانت هناك نتائج أولية لمسح خطوط أنابيب التيار الشمالي: "لا توجد أوراق رسمية حتى الآن، الاستطلاعات لا تزال جارية. بالطبع، يقدمون تقارير إلى إدارة غازبروم من الميدان. أعتقد أن هناك بعض المعلومات، لكن لا يمكنني قول ذلك. يجري العمل كل يوم".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن شركة "غازبروم" الروسية سمح لها بفحص موقع التفجيرات في خطي "التيار الشمالي"، وبين أن المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أكد أنه "تم السماح لغازبروم بفحص مواقع التفجيرات".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/ أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".يذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، أعلنت يوم 19 سبتمبر الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يؤكد-أن-اختيار-تركيا-كمركز-للغاز-الروسي-واضح---1069694442.html
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روسيا, التيار الشمالي
روسيا, التيار الشمالي

نوفاك يعلق على التقدم المحرز في عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"

14:46 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Murad Orudzhev
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت للتو عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"، ولا توجد أوراق رسمية حول النتائج حتى الآن.
وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول عما إذا كانت هناك نتائج أولية لمسح خطوط أنابيب التيار الشمالي: "لا توجد أوراق رسمية حتى الآن، الاستطلاعات لا تزال جارية. بالطبع، يقدمون تقارير إلى إدارة غازبروم من الميدان. أعتقد أن هناك بعض المعلومات، لكن لا يمكنني قول ذلك. يجري العمل كل يوم".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن شركة "غازبروم" الروسية سمح لها بفحص موقع التفجيرات في خطي "التيار الشمالي"، وبين أن المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" أليكسي ميلر، أكد أنه "تم السماح لغازبروم بفحص مواقع التفجيرات".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/ أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".
يذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، أعلنت يوم 19 سبتمبر الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
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وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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