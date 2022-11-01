https://sputnikarabic.ae/20221101/هل-تشهد-فلسطين-تصعيدا-عسكريا-ومواجهة-مفتوحة-مع-القوات-الإسرائيلية؟-1069707413.html
هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟
هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟
01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:12+0000
2022-11-01T11:12+0000
2022-11-01T11:12+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟
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