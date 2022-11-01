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الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" ويعطل إدارة مجموعات الجيش الأوكراني
https://sputnikarabic.ae/20221101/هل-تشهد-فلسطين-تصعيدا-عسكريا-ومواجهة-مفتوحة-مع-القوات-الإسرائيلية؟-1069707413.html
هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟
هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟
01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:12+0000
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استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
استطلاعات الرأي, опросы, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

هل تشهد فلسطين تصعيدا عسكريا ومواجهة مفتوحة مع القوات الإسرائيلية؟

11:12 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEHنشطاء فلسطينيون يشاركون في تشييع جنازة القتلى في غارة إسرائيلية ليلية استهدفت مجموعة "عرين الأسد" المسلحة الناشئة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 25 أكتوبر 2022.
نشطاء فلسطينيون يشاركون في تشييع جنازة القتلى في غارة إسرائيلية ليلية استهدفت مجموعة عرين الأسد المسلحة الناشئة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 25 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEH
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