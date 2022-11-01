https://sputnikarabic.ae/20221101/واشنطن-تقول-إن-الاتصالات-بين-روسيا-وأمريكا-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين-غير-متوقعة-1069727525.html
واشنطن تقول إن الاتصالات بين روسيا وأمريكا على هامش قمة مجموعة العشرين "غير متوقعة"
واشنطن تقول إن الاتصالات بين روسيا وأمريكا على هامش قمة مجموعة العشرين "غير متوقعة"
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن الاتصالات بين روسيا الاتحادية وأمريكا على هامش قمة مجموعة العشرين "غير متوقعة". 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T20:01+0000
2022-11-01T20:01+0000
2022-11-01T20:01+0000
العالم
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وقال برايس في إفادة صحفية: "لا أتوقع أن تكون هناك مناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا في سياق مجموعة العشرين".ورد برايس على سؤال حول إمكانية مناقشة زيادة عدد الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في السفارة الأمريكية لدى موسكو خلال القمة، قائلا: "لا أتوقع أن تكون هذه القضية الثنائية على أجندة مجموعة العشرين الأمريكية".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: "هذه التقارير غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة".وجاءت تصريحات المتحدثة تعليقا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية زعمت فيه أن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لمنع أي لقاء مباشر بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يزعم-أن-أمريكا-لا-تبحث-عن-صراع-مع-روسيا--1069722784.html
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العالم
واشنطن تقول إن الاتصالات بين روسيا وأمريكا على هامش قمة مجموعة العشرين "غير متوقعة"
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن الاتصالات بين روسيا الاتحادية وأمريكا على هامش قمة مجموعة العشرين "غير متوقعة".
وقال برايس في إفادة صحفية: "لا أتوقع أن تكون هناك مناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا في سياق مجموعة العشرين".
ورد برايس على سؤال حول إمكانية مناقشة زيادة عدد الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في السفارة الأمريكية لدى موسكو خلال القمة، قائلا: "لا أتوقع أن تكون هذه القضية الثنائية على أجندة مجموعة العشرين الأمريكية".
ونفى البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الماضي، صحة تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تحاشي أي لقاء، ولو عابر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض
كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: "هذه التقارير غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة".
وجاءت تصريحات المتحدثة تعليقا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية زعمت فيه أن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده لمنع أي لقاء مباشر بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين المقبلة.