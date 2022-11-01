https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-النفط-الإيراني-يقول-إن-مستوى-التعاون-بين-موسكو-وطهران-سيزداد-يوما-بعد-يوم-1069703742.html

وزير النفط الإيراني يقول إن مستوى التعاون بين موسكو وطهران سيزداد يوما بعد يوم

وزير النفط الإيراني يقول إن مستوى التعاون بين موسكو وطهران سيزداد يوما بعد يوم

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، أن "العلاقات التي تجمع بلاده بروسيا متقاربة هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن "مستوى التعاون سوف... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T09:09+0000

2022-11-01T09:09+0000

2022-11-01T09:09+0000

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

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طهران- سبوتنيك. وقال أوجي، خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي مع ممثلي مجموعات العمل المختلفة للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، "لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا متقاربة في أي وقت من الأوقات في الماضي كما هي عليه هذه الفترة"، حسب وكالة شانا الإيرانية.وأضاف: أن "مستوى التعاون بين طهران وموسكو سيزداد يوما بعد يوم، وخاصة في المجال الاقتصادي".وحول مسألة العقوبات ضد روسيا قال أوجي، أنا متأكد من أنه يمكن للدولتين تحييد العقوبات، من خلال الاعتماد على القدرات الموجودة في البلدين".وتناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن مشاكل ممر "الشمال والجنوب".وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"،"خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".الطرفان سيناقشان المشاكل الرئيسية التي تعيق فتح ممر النقل "الشمال والجنوب" والذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.

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