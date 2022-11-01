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https://sputnikarabic.ae/20221101/وفاة-أكثر-من-180-شخصا-بسبب-الكوليرا-في-ملاوي-1069704047.html
وفاة أكثر من 180 شخصا بسبب الكوليرا في ملاوي
وفاة أكثر من 180 شخصا بسبب الكوليرا في ملاوي
أعلنت وزارة الصحة في ملاوي، أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا في الدولة الواقعة بجنوب شرق أفريقيا ارتفع إلى 183 إصابة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، من 110 في... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T09:24+0000
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وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الاثنين، إن معدل الإصابات آخذ في الارتفاع، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بدء تفشي المرض في مارس/آذار 6056، بحسب "بي بي سي".الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.وعزت وزارة الصحة في ملاوي الوفيات إلى سوء النظافة الغذائية بين المجتمعات ونقص المياه الصالحة للشرب ونقص استخدام المراحيض بشكل غير لائق.كما أشار وزير الصحة خومبيز تشيبوندا إلى أن بعض المرضى لا يسعون للعلاج لأسباب دينية، بينما كان آخرون يزورون المستشفيات عندما فات الوقت بالفعل.وناشد المؤسسات الدينية، تشجيع أعضائها على البحث عن خدمات صحية مناسبة لتجنب الخسائر "غير الضرورية" في الأرواح.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-فتاك-لوباء-الكوليرا-في-لبنان-1069699327.html
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وفاة أكثر من 180 شخصا بسبب الكوليرا في ملاوي

09:24 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 01.11.2022)
© AFP 2022 / AMOS GUMULIRAانتشار الكوليرا في مالاوي
انتشار الكوليرا في مالاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / AMOS GUMULIRA
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أعلنت وزارة الصحة في ملاوي، أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا في الدولة الواقعة بجنوب شرق أفريقيا ارتفع إلى 183 إصابة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، من 110 في بداية الشهر.
وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الاثنين، إن معدل الإصابات آخذ في الارتفاع، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بدء تفشي المرض في مارس/آذار 6056، بحسب "بي بي سي".
الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "فتاك" لوباء الكوليرا في لبنان
07:26 GMT
وعزت وزارة الصحة في ملاوي الوفيات إلى سوء النظافة الغذائية بين المجتمعات ونقص المياه الصالحة للشرب ونقص استخدام المراحيض بشكل غير لائق.
كما أشار وزير الصحة خومبيز تشيبوندا إلى أن بعض المرضى لا يسعون للعلاج لأسباب دينية، بينما كان آخرون يزورون المستشفيات عندما فات الوقت بالفعل.
وناشد المؤسسات الدينية، تشجيع أعضائها على البحث عن خدمات صحية مناسبة لتجنب الخسائر "غير الضرورية" في الأرواح.
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