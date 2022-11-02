عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/أبرز-تصريحات-أبو-الغيط-خلال-القمة-العربية-بالجزائر-1069758790.html
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية تقع في منتصف الأزمات العالمية التي تتتابع بشكل مروع، متحدثا خلال القمة العربية التي... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:20+0000
2022-11-02T15:20+0000
انفوجرافيك
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069758183_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_3857fa2b272a0e76a6f54b103d3abe94.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069758183_0:0:1057:793_1920x0_80_0_0_59ab36ef4ff5be046e7d6c91cd9bcefd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر

15:20 GMT 02.11.2022
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية تقع في منتصف الأزمات العالمية التي تتتابع بشكل مروع، متحدثا خلال القمة العربية التي تنعقد في الجزائر عن عدد من المشكلات التي تواجه الدول العربية وأبرز القضايا التي تستدعي اتخاذ مواقف موحدة.
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала