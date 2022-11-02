https://sputnikarabic.ae/20221102/أبرز-تصريحات-أبو-الغيط-خلال-القمة-العربية-بالجزائر-1069758790.html
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية تقع في منتصف الأزمات العالمية التي تتتابع بشكل مروع، متحدثا خلال القمة العربية التي... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:20+0000
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أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية تقع في منتصف الأزمات العالمية التي تتتابع بشكل مروع، متحدثا خلال القمة العربية التي تنعقد في الجزائر عن عدد من المشكلات التي تواجه الدول العربية وأبرز القضايا التي تستدعي اتخاذ مواقف موحدة.