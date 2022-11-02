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https://sputnikarabic.ae/20221102/أردوغان-يقول-إنه-بلاده-ترغب-في-مواصلة-العلاقات-مع-إسرائيل-بغض-النظر-عن-نتائج-الانتخابات-1069769316.html
أردوغان يقول إنه بلاده ترغب في مواصلة العلاقات مع إسرائيل بغض النظر عن نتائج الانتخابات
أردوغان يقول إنه بلاده ترغب في مواصلة العلاقات مع إسرائيل بغض النظر عن نتائج الانتخابات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في مواصلة العلاقات مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة مهما كانت نتائج الانتخابات الحالية في... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T21:16+0000
2022-11-02T21:16+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
بنيامين نتنياهو
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أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان لقناة "اي خبر" التركية، ردا على سؤال حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية: "نريد مواصلة علاقاتنا مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة وعلى أرضية مستدامة مهما كانت نتيجة الانتخابات".وتابع أن بلاده تأمل أيضًا في تطوير العلاقات مع إسرائيل، وأكد "طالما تُحترمُ القيم ستربح المنطقة كلها وليس إسرائيل وتركيا فقط".وبالأمس أشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بنيامين نتنياهو.وصادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل، أعلنت تركيا، تعيين شاكر أوزقان طورونلر، سفيرا لها لدى إسرائيل.وسبق أن شغل طورونلر منصب القنصل العام التركي في القدس من 2010 إلى 2014، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين كانون الثاني/ يناير 2017، وأيار/ مايو 2021.يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، والرئيس التركي رجب طيب.
https://sputnikarabic.ae/20221102/نتائج-شبه-نهائية-ماذا-يعني-فوز-نتنياهو-ولماذا-يتخوف-الفلسطينيون-والعرب-من-هذه-الخطوة-1069764971.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو

أردوغان يقول إنه بلاده ترغب في مواصلة العلاقات مع إسرائيل بغض النظر عن نتائج الانتخابات

21:16 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في مواصلة العلاقات مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة مهما كانت نتائج الانتخابات الحالية في إسرائيل.
أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان لقناة "اي خبر" التركية، ردا على سؤال حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية: "نريد مواصلة علاقاتنا مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة وعلى أرضية مستدامة مهما كانت نتيجة الانتخابات".
وتابع أن بلاده تأمل أيضًا في تطوير العلاقات مع إسرائيل، وأكد "طالما تُحترمُ القيم ستربح المنطقة كلها وليس إسرائيل وتركيا فقط".
وبالأمس أشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بنيامين نتنياهو.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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19:08 GMT
وصادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل، أعلنت تركيا، تعيين شاكر أوزقان طورونلر، سفيرا لها لدى إسرائيل.
وسبق أن شغل طورونلر منصب القنصل العام التركي في القدس من 2010 إلى 2014، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين كانون الثاني/ يناير 2017، وأيار/ مايو 2021.
يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، والرئيس التركي رجب طيب.
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