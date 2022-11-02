https://sputnikarabic.ae/20221102/أردوغان-يكشف-موقع-مركز-توزيع-الغاز-الروسي-المزمع-تشييده-في-البلاد-1069768571.html

أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد

أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في إقليم تراقيا شمال غربي البلاد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T20:37+0000

2022-11-02T20:37+0000

2022-11-02T20:37+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية اليوم الأربعاء: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن منطقة تراقيا هي على الأرجح المكان الأكثر ملاءمة، والآن تعمل وزارة الطاقة لدينا مع الشركاء الروس".وذكرت وكالة "الأناضول" يوم أمس الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد "خارطة الطريق" بحلول نهاية العام.وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجّها وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يقول-إن-أردوغان-شريك-موثوق-به-لكنه-ليس-سهلاً-1069550348.html

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