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https://sputnikarabic.ae/20221102/أردوغان-يكشف-موقع-مركز-توزيع-الغاز-الروسي-المزمع-تشييده-في-البلاد-1069768571.html
أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد
أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في إقليم تراقيا شمال غربي البلاد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T20:37+0000
2022-11-02T20:37+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية اليوم الأربعاء: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن منطقة تراقيا هي على الأرجح المكان الأكثر ملاءمة، والآن تعمل وزارة الطاقة لدينا مع الشركاء الروس".وذكرت وكالة "الأناضول" يوم أمس الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد "خارطة الطريق" بحلول نهاية العام.وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجّها وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يقول-إن-أردوغان-شريك-موثوق-به-لكنه-ليس-سهلاً-1069550348.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد

20:37 GMT 02.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في إقليم تراقيا شمال غربي البلاد.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية اليوم الأربعاء: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن منطقة تراقيا هي على الأرجح المكان الأكثر ملاءمة، والآن تعمل وزارة الطاقة لدينا مع الشركاء الروس".
وذكرت وكالة "الأناضول" يوم أمس الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد "خارطة الطريق" بحلول نهاية العام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
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وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجّها وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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