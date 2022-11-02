أسباب عودة روسيا إلى "صفقة الحبوب"
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تستأنف العمل بصفقة الحبوب؛ النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تظهر فوز حزب الليكود بقيادة نتنياهو؛ الأمن الغذائي والقضية الفلسطينية أهم ما يتم بحثه في قمة الجزائر؛ الأردن يدعو لحل الأزمة السورية؛ وساطة عراقية جديدة بعد التوتر بين السعودية وإيران، أسباب امتناع العراق عن شراء القمح الروسي؛ هجرة الشباب التونسي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف حركة سفن الحبوب عبر البحر الأسود، بعد تلقي ضمانات خطية من أوكرانيا عبر تركيا بعدم استهداف الممر الآمن مجددا.
وعن أسباب عودة روسيا للاتفاق، قال المحلل السياسي، إميل أمين، لـ"بلا قيود":
"هذا يدل على نوايا روسيا الحسنة في تأمين احتياجات الدول الفقيرة، بالرغم من تعرضها لعمل إرهابي استهدف أسطولها، وهدد الملاحة، وهذا يعكس فكر روسيا الذي لا يحمل ضغينة للدول، على خلاف الدول الغربية التي تعمل على تجويع الشعوب، وأشك أن الضمانات المقدمة من أوكرانيا سيتم الالتزام بها، لأنها جاءت بقرار أمريكي، فقادة كييف لا يملكون إرادة في اتخاذ أي قرار، والآن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات الكونغرس والتوقع بأن الجمهوريين سيكتسحون النتائج وهذا يعني خفض المساعدات لكييف، فلا يمكن أن يبقى الوضع عما هو عليه".
فلسطين والأمن الغذائي أهم أولويات القمة العربية
كشف السفير صالح بوشة، مستشار وزير الخارجية الجزائري، خلال لقاء مع "سبوتنيك" أن أولويات القمة العربية المنعقدة في الجزائر هي تحقيق التكاتف العربي لمواجهة التحديات، وتحقيق الأمن، وضمان الأمن الغذائي".
وبهذا الخصوص، قال عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والمحلل السياسي، وليد بن قرون، لـ"بلا قيود":
"أهمية هذه القمة تأتي من عدة أمور، أولها القدرة على جمع معظم القادة العرب بعد انقطاع طويل، وهذا إنجاز هام، لا سيما في الوقت الراهن الذي تمر به الشعوب العربية، إن كان على صعيد الأمن القومي، أو الأمن الغذائي، أو الوضع الاقتصادي، والعسكري، وحتمية إيجاد حلول وفق سياسة الأمر الواقع الذي فرض نفسه لضمان تطلعات الشعوب، وأتوقع الخروج بأمر حازم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، لأن زمن التقاعس والسكوت عن الظلم والانتهاكات ولى، والجزائر تسعى لحصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة".
منع العراق من شراء القمح الروسي
تلقى العراق في مناقصة كان قد طرحها لشراء 50 ألف طن من القمح الجاف، عروضاً من 11 جهة، بأسعار هي 469 دولاراً للطن للقمح الروماني، و 560 دولاراً للطن للأمريكي، و490 دولارًا لطن القمح الأوكراني، والغريب أنه تم استبعاد القمح الروسي بشكل كامل مع أنه يتمتع بجودة عالية، وبسعر منافس أقل من كل العروض التي تلقاها العراق، بتكلفة حوالي 380 دولارًا أمريكيًا للطن ، فلماذا لا يسمح للعراق بشراء القمح الروسي؟
عن هذا السؤال، أجاب المحلل الاقتصادي، صالح الهماشي بقوله لـ"بلا قيود":
"من المؤسف تسييس هذا الموضوع، والعراق لا يملك اتخاذ قراره المستقل بهذا الشأن، والدول المتحكمة بقرار الحكومة تمنعه من شراء القمح الروسي ولو كان لمصلحة الشعب العراقي، ولا يجب التعامل بهذه الطريقة مع دولة عظمى مثل روسيا، وتربطها علاقات جيدة مع العراق، وساعدته في قطاع النفط والطاقة، وأيضا في المجال العسكري حيث أن نصف أسلحة الجيش العراقي هي من روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...