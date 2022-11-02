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https://sputnikarabic.ae/20221102/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069746958.html
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022

11:30 GMT 02.11.2022
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تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على قوة الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022 - سبوتنيك عربي
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