https://sputnikarabic.ae/20221102/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069746958.html
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:30+0000
2022-11-02T11:30+0000
2022-11-02T11:30+0000
انفوجرافيك
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انفوجرافيك, инфографика
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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تتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على قوة الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.