https://sputnikarabic.ae/20221102/أنصار-بولسونارو-يطالبون-الجيش-البرازيلي-بإبقائه-في-السلطة-1069770647.html

أنصار بولسونارو يطالبون الجيش البرازيلي بإبقائه في السلطة

أنصار بولسونارو يطالبون الجيش البرازيلي بإبقائه في السلطة

طالب الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية لغريمه لولا دا سيلفا، الجيش بإبقائه في السلطة، اليوم... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T23:25+0000

2022-11-02T23:25+0000

2022-11-02T23:25+0000

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

جايير بولسونارو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069770501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcbfa34cdcdf2e43b365130dfcf15496.jpg

وفي وقت سابق اليوم، تجمع مؤيدو بولسونارو أمام القيادة العسكرية الشرقية في ريو دي جانيرو، مطالبين الجيش بتنظيم انقلاب ضد الرئيس اليساري المنتخب حديثا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وهتف المتظاهرون بعبارات "تدخل فوري"، "دع القوات المسلحة تنقذ البرازيل"، وزعموا حدوث تزوير من جانب فريق لولا دا سيلفا.وادعى عسكري سابق يدعى ريجينالدو أنه "يخشى مع وصول السياسي اليساري لولا دا سيلفا ستنشأ الشيوعية في البرازيل".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المظاهرة جرت بشكل سلمي، ولم يخرق المشاركون حدود المنطقة الأمنية التي أقيمت حول مبنى القيادة العسكرية.كما دعا سكان مدينة ساو باولو البرازيلية الجيش في البلاد إلى تنظيم انقلاب ومنع الرئيس لولا من الوصول إلى السلطة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.وقالت مواطنة تدعى لويزينا لوكالة "سبوتنيك"، "نعم، نريد أن يتدخل الجيش لأننا لا نقبل بنتائج الانتخابات. الكل يعلم أنه كان هناك تزوير لأن الأرقام غير متطابقة، وعدد الأصوات غير متطابق". مضيفا "نحن لا نريد مراجعة نتائج [الانتخابات] نريد تدخلا".ويوم الثلاثاء، امتنع بولسونارو عن التعليق على الاعتراف أو عدم الاعتراف بنتائجها في تصريحاته الأولى بعد خسارته الانتخابات في 30 أكتوبر/تشرين الأول.وبفوزه في تصويت الأحد، سيصبح لولا، 76 عامًا، الآن زعيم البرازيل في الفترة من 2023 إلى 2027. ستكون هذه ولايته الثالثة. حيث كان رئيسًا للبرازيل لفترتين متتاليتين (2003-2010)، لكن سلسلة من مزاعم الفساد أدت إلى سجنه. بدأ قضاء عقوبته البالغة 12 عامًا في عام 2018، لكن المحكمة العليا في البرازيل ألغت القضية لاحقًا وأُطلق سراحه من السجن في عام 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, جايير بولسونارو