https://sputnikarabic.ae/20221102/إستونيا-تمنع-الروس-المقيمين-على-أراضيها-من-حيازة-السلاح-1069760500.html

إستونيا تمنع الروس المقيمين على أراضيها من حيازة السلاح

إستونيا تمنع الروس المقيمين على أراضيها من حيازة السلاح

وافقت الحكومة الإستونية على تعديلات لقانون الأسلحة تحظر على مواطني روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى المقيمين في البلاد امتلاك أسلحة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T16:22+0000

2022-11-02T16:22+0000

2022-11-02T16:22+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الداخلية بأنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، والوقت المقدر لدخوله حيز التنفيذ هو أوائل عام 2023.وأضافت: "مواطنو إستونيا، فضلاً عن مواطني الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يجب أن يكون لهم الحق في امتلاك أسلحة في جمهورية إستونيا، ويجب على كل شخص آخر أن يتخلى عن أسلحته".وووفقًا لوزير الداخلية لوري لانيميتس، فإن هذه التعديلات توفر حلاً إضافيًا "لضمان الأمن والنظام العام".وأشار أيضًا إلى أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فإن تصاريح الأسلحة لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين يعيشون هنا سارية لمدة عام واحد، ثم يكون لمالك السلاح عام آخر لنقل السلاح إلى الشرطة وقسم حرس الحدود، وإذا لم يتصرف مالك السلاح بنفسه خلال الفترة المحددة، يجب على الشرطة مصادرته بمتوسط ​​سعر السوق.وقال لانيمستس إن "التعديلات التي أدخلت على القانون ستطال أكثر من 1300 فرد بحوزتهم حوالي 3080 قطعة سلاح".

https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-عن-قيام-أوكرانيا-بنقل-أنظمة-صواريخ-من-إستونيا-لشن-هجمات-إرهابية-في-1068921594.html

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