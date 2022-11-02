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https://sputnikarabic.ae/20221102/إسرائيل-بعد-فرز-84-من-الأصوات-معسكر-نتنياهو-يحسم-المعركة-ولابيد-يستعد-لتسليم-السلطة-1069756322.html
إسرائيل... بعد فرز 84% من الأصوات معسكر نتنياهو يحسم المعركة ولابيد يستعد لتسليم السلطة
إسرائيل... بعد فرز 84% من الأصوات معسكر نتنياهو يحسم المعركة ولابيد يستعد لتسليم السلطة
أظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا، ما... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:32+0000
2022-11-02T14:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تجرى الاستعداد داخل حزب رئيس الوزراء يائير لابيد "هناك مستقبل" لتسليم السلطة لنتنياهو.وحصل حزب "الليكود" على 32 مقعدا، وحلفاؤه في المعسكر: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيان على 11 و8 مقاعد على التوالي، و"الصهيونية الدينية" بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على 14 مقعدا.في المقابل، حصل حزب لابيد "هناك مستقبل" على 24 مقعدا، و"المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على 12 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة بزعامة منصور عباس على 5 مقاعد أيضا، وحزب العمل على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز حزب "ميرتس" اليساري عتبة الحسم وهي 3.25 في المئة من أصوات الناخبين الصحيحة.فيما حصل التحالف العربي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل)، على 5 مقاعد، ولم يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) العربي عتبة الحسم.وبعد صدور النتائج النهائية غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن مدها إلى 28.وسيكون نتنياهو أمام معضلة تتمثل في موقفه من "الصهيونية الدينية"، بعدما طالب بن غفير المعروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين بالحصول على منصب وزير الأمن الداخلي، وهو ما إن حدث سوف يضع حكومة نتنياهو المرتقبة أمام موقف محرج دوليا.وأمس الثلاثاء، ذهب الإسرائيليون للمرة الخامسة للانتخابات منذ أبريل/ نيسان 2019 وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
https://sputnikarabic.ae/20221101/نسبة-التصويت-النهائية-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-بلغت-713--وهي-الأعلى-منذ-2015-1069730351.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي

إسرائيل... بعد فرز 84% من الأصوات معسكر نتنياهو يحسم المعركة ولابيد يستعد لتسليم السلطة

14:32 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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أظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا، ما يؤهله لتشكيل حكومة يمين بشكل مريح.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تجرى الاستعداد داخل حزب رئيس الوزراء يائير لابيد "هناك مستقبل" لتسليم السلطة لنتنياهو.
وحصل حزب "الليكود" على 32 مقعدا، وحلفاؤه في المعسكر: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيان على 11 و8 مقاعد على التوالي، و"الصهيونية الدينية" بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على 14 مقعدا.
في المقابل، حصل حزب لابيد "هناك مستقبل" على 24 مقعدا، و"المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على 12 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة بزعامة منصور عباس على 5 مقاعد أيضا، وحزب العمل على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز حزب "ميرتس" اليساري عتبة الحسم وهي 3.25 في المئة من أصوات الناخبين الصحيحة.
فيما حصل التحالف العربي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل)، على 5 مقاعد، ولم يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) العربي عتبة الحسم.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015
أمس, 22:19 GMT
وبعد صدور النتائج النهائية غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن مدها إلى 28.
وسيكون نتنياهو أمام معضلة تتمثل في موقفه من "الصهيونية الدينية"، بعدما طالب بن غفير المعروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين بالحصول على منصب وزير الأمن الداخلي، وهو ما إن حدث سوف يضع حكومة نتنياهو المرتقبة أمام موقف محرج دوليا.
وأمس الثلاثاء، ذهب الإسرائيليون للمرة الخامسة للانتخابات منذ أبريل/ نيسان 2019 وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.
ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
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