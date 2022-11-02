https://sputnikarabic.ae/20221102/إصابة-إسرائيلي-في-عملية-دهس-قرب-رام-الله-بالضفة-الغربية-ومقتل-منفذها-1069738575.html

إصابة إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية ومقتل منفذها

إصابة إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية ومقتل منفذها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأبعاء، "تحييد فلسطيني بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز مكابيم غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة إسرائيلي". 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T08:30+0000

2022-11-02T08:30+0000

2022-11-02T08:30+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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رام الله- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر تويتر، "وردنا بلاغ بشأن عملية دهس عند حاجز مكابيم وتم تحييد الإرهابي"، مشيرا إلى أن "نجمة داوود الحمراء أعلنت إصابة إسرائيلي جرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة".في هذه الأثناء، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، "مقتل الفلسطيني منفذ عملية الدهس غرب رام الله بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه"، مشيرة إلى أن "الشهيد هو حابس عبد الحفيظ يوسف ريان من بلدة بيت دقو (54 عاما)".وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، أمس الثلاثاء، عقب قمع القوات الاسرائيلية مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على المشاركين في فعالية دعت لها فصائل ومؤسسات محافظة نابلس، لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع.وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة لوكالة "سبوتنيك": "جئنا إلى هذا الحاجز الذي يعد من أخطر الحواجز الإسرائيلية في محافظة نابلس ، لفتح البوابات وكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ نحو ثلاثة أسابيع، والاحتلال يسعى من وراء الحصار النيل من عزيمة وصمود أبناء شعبنا، ومن خلال هذه المسيرة نقول لكل المجتمع الدولي ولكل العالم، مثل هذه السياسات الممنهجة من قبل الاحتلال لا يمكن ان تجد طريقها الى النفاذ".من جهته، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش لـ"سبوتنيك": "إن الحصار المفروض على المدينة أدى لتضرر كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، ونحن نعاني من تردي الوضع السياسي والاقتصادي ، وعلى العالم أنَّ ينتبه جيداً على معاناة النساء والشيوخ والأطفال في مدينة نابلس، وسنقاوم هذه الحصار بكل قوتنا وسننتصر عليه، وعلى المجتمع الدولي أنَّ يرفع هذا الحصار الظالم على أبناء شعبنا".

https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-خمسة-جنود-إسرائيليين-بعملية-دهس-مزدوجة-قرب-مدينة-أريحا-1069638570.html

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