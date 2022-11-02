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إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221102/إصدار-تنبيه-للغارة-الجوية-في-مناطق-كييف-وشيركاسي-وكيروفوهراد-الأوكرانية-1069731046.html
إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية
إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية
أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا من الغارات الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T00:15+0000
2022-11-02T00:16+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، صدر تحذير من الغارات الجوية في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وسومي في أوكرانيا.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني على الجسر يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية.ووفقا له، وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية البغيضة، ومن المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد بعد الآن.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية

00:15 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 00:16 GMT 02.11.2022)
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا من الغارات الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، صدر تحذير من الغارات الجوية في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وسومي في أوكرانيا.
00:16 GMT
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني على الجسر يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية.
ووفقا له، وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية البغيضة، ومن المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد بعد الآن.
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