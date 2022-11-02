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https://sputnikarabic.ae/20221102/إضراب-قطاع-النقل-العمومي-في-تونس-بسبب-عدم-صرف-الرواتب-1069747834.html
إضراب قطاع النقل العمومي في تونس بسبب عدم صرف الرواتب
إضراب قطاع النقل العمومي في تونس بسبب عدم صرف الرواتب
شهد قطاع النقل العمومي في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، شللا بسبب إضراب مفتوح نفذه موظفو شركة نقل تونس الحكومية نتيجة عدم صرف رواتبهم. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:47+0000
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وحسب مراسلتنا في تونس، "تسبب الإضراب في توقف وسائل النقل العمومية بالعاصمة بجميع أصنافها "حافلات، ومترو، وقطارات"، ما أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف المواطنيين.وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن "الأعوان اضطروا الى الاضراب بسبب عدم صرف مرتباتهم إلى جانب تردي وضعية أسطول النقل وعدم تدخل سلطة الإشراف لحل مختلف الإشكاليات التي يعانيها القطاع".وعقد مساء أمس اجتماعا في مقر الجامعة العامة مع النقابات الأساسية بتونس ومنوبة وبن عروس، وفيه تم اتخاذ قرار الإضراب المفتوح بالاجماع.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, фото
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, фото

إضراب قطاع النقل العمومي في تونس بسبب عدم صرف الرواتب

11:47 GMT 02.11.2022
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شهد قطاع النقل العمومي في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، شللا بسبب إضراب مفتوح نفذه موظفو شركة نقل تونس الحكومية نتيجة عدم صرف رواتبهم.
وحسب مراسلتنا في تونس، "تسبب الإضراب في توقف وسائل النقل العمومية بالعاصمة بجميع أصنافها "حافلات، ومترو، وقطارات"، ما أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف المواطنيين.
وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن "الأعوان اضطروا الى الاضراب بسبب عدم صرف مرتباتهم إلى جانب تردي وضعية أسطول النقل وعدم تدخل سلطة الإشراف لحل مختلف الإشكاليات التي يعانيها القطاع".
© Sputnik . Mariam.Gaderaإضراب عام في تونس
إضراب عام في تونس - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Mariam.Gadera
إضراب عام في تونس
© Sputnik . Mariam.Gaderaإضراب عام في تونس
إضراب عام في تونس - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Mariam.Gadera
إضراب عام في تونس
© Sputnik . Mariam.Gaderaإضراب عام في تونس
إضراب عام في تونس - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Mariam.Gadera
إضراب عام في تونس
وعقد مساء أمس اجتماعا في مقر الجامعة العامة مع النقابات الأساسية بتونس ومنوبة وبن عروس، وفيه تم اتخاذ قرار الإضراب المفتوح بالاجماع.
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