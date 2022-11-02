إضراب قطاع النقل العمومي في تونس بسبب عدم صرف الرواتب

وحسب مراسلتنا في تونس، "تسبب الإضراب في توقف وسائل النقل العمومية بالعاصمة بجميع أصنافها "حافلات، ومترو، وقطارات"، ما أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف المواطنيين.وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن "الأعوان اضطروا الى الاضراب بسبب عدم صرف مرتباتهم إلى جانب تردي وضعية أسطول النقل وعدم تدخل سلطة الإشراف لحل مختلف الإشكاليات التي يعانيها القطاع".وعقد مساء أمس اجتماعا في مقر الجامعة العامة مع النقابات الأساسية بتونس ومنوبة وبن عروس، وفيه تم اتخاذ قرار الإضراب المفتوح بالاجماع.
شهد قطاع النقل العمومي في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، شللا بسبب إضراب مفتوح نفذه موظفو شركة نقل تونس الحكومية نتيجة عدم صرف رواتبهم.
وحسب مراسلتنا في تونس، "تسبب الإضراب في توقف وسائل النقل العمومية بالعاصمة بجميع أصنافها "حافلات، ومترو، وقطارات"، ما أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف المواطنيين.
وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن "الأعوان اضطروا الى الاضراب بسبب عدم صرف مرتباتهم إلى جانب تردي وضعية أسطول النقل وعدم تدخل سلطة الإشراف لحل مختلف الإشكاليات التي يعانيها القطاع".