https://sputnikarabic.ae/20221102/الأجهزة-الأمنية-السورية-تقضي-على-8-إرهابيين-وتعتقل-15-آخرين-1069767832.html
الأجهزة الأمنية السورية تقضي على 8 إرهابيين وتعتقل 15 آخرين
الأجهزة الأمنية السورية تقضي على 8 إرهابيين وتعتقل 15 آخرين
قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن أجهزة الأمن السورية قتلت ثمانية مسلحين واعتقلت 15 آخرين متورطين في أعمال إرهابية في... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T20:02+0000
2022-11-02T20:02+0000
2022-11-02T20:02+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال إيغوروف في مؤتمر صحفي: "تواصل الأجهزة الأمنية السورية القيام بعملية خاصة للبحث عن الإرهابيين وصدهم وتحييدهم في محافظة درعا، ومنذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول، قضت وحدات أمن الدولة في سوريا على 8 عناصر واعتقلت 15 مسلحاً متورطين في تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين وممثلي السلطات السورية".وأردف: "في مدينة جاسم تم تنظيم إجراءات لتسليم السلاح وتسوية أوضاع أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية".وبدأت الأجهزة الأمنية السورية عملية مشتركة ضد خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في أحد الأحياء المحاذية للحدود الأردنية، على الأطراف الجنوبية لمدينة درعا، جنوبي سوريا.وكشف مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) خلال مداهمة أحد أوكاره صباح يوم أمس.وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية المحدودة التي انطلقت مساء يوم أمس الثلاثاء لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حي طريق السد جنوب مدينة درعا، يشارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية إلى جانب المجموعات المحلية والأهلية.
https://sputnikarabic.ae/20221029/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-اعتداءات-لـجبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-في-إدلب-1069615362.html
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أخبار سوريا اليوم
الأجهزة الأمنية السورية تقضي على 8 إرهابيين وتعتقل 15 آخرين
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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن أجهزة الأمن السورية قتلت ثمانية مسلحين واعتقلت 15 آخرين متورطين في أعمال إرهابية في محافظة درعا جنوبي البلاد.
وقال إيغوروف في مؤتمر صحفي: "تواصل الأجهزة الأمنية السورية القيام بعملية خاصة للبحث عن الإرهابيين وصدهم وتحييدهم في محافظة درعا، ومنذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول، قضت وحدات أمن الدولة في سوريا على 8 عناصر واعتقلت 15 مسلحاً متورطين في تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين وممثلي السلطات السورية".
وأردف: "في مدينة جاسم تم تنظيم إجراءات لتسليم السلاح وتسوية أوضاع أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية".
"تم تسليم أكثر من 200 قطعة سلاح، بما في ذلك أكثر من 90 قطعة من الأسلحة الخفيفة و10 مضادات دروع "أر بي جي" و74 قطعة ذخيرة خاصة بها و26 لغما".
وبدأت الأجهزة الأمنية السورية عملية مشتركة ضد خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في أحد الأحياء المحاذية للحدود الأردنية، على الأطراف الجنوبية لمدينة درعا، جنوبي سوريا.
وكشف مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) خلال مداهمة أحد أوكاره صباح يوم أمس.
وأشار المصدر
إلى أن العملية الأمنية المحدودة التي انطلقت مساء يوم أمس الثلاثاء لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حي طريق السد جنوب مدينة درعا، يشارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية إلى جانب المجموعات المحلية والأهلية.