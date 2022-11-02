https://sputnikarabic.ae/20221102/الأمم-المتحدة-ترحب-باستئناف-روسيا-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-1069750200.html
الأمم المتحدة ترحب باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب
الأمم المتحدة ترحب باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب
رحبت الأمم المتحدة بإعلان روسيا استئناف مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:35+0000
2022-11-02T12:35+0000
2022-11-02T12:35+0000
روسيا
العالم
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وقال المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب أمير عبد الله، في تغريدة عبر تويتر، "أرحب بعودة روسيا الاتحادية لتنفيذ مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب من أجل تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة من أوكرانيا، وممتن لجهود التسهيل التركية، وأتطلع إلى العمل مجددًا مع جميع الأطراف بالمبادرة".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمم المتحدة ترحب باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب
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رحبت الأمم المتحدة بإعلان روسيا استئناف مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
وقال المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب أمير عبد الله، في تغريدة عبر تويتر، "أرحب بعودة روسيا الاتحادية لتنفيذ مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب من أجل تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة من أوكرانيا، وممتن لجهود التسهيل التركية، وأتطلع إلى العمل مجددًا مع جميع الأطراف بالمبادرة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".