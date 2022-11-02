https://sputnikarabic.ae/20221102/الانتخابات-الإسرائيلية-اليمين-يتقدم-النتائج-والأحزاب-العربية-تخسر-مقعدين-1069751660.html
الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
تناقش الحلقة حصول معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T13:02+0000
2022-11-02T13:02+0000
2022-11-02T13:02+0000
راديو
بانوراما
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الإنتخابات الإسرائيلية..اليمن يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
الإنتخابات الإسرائيلية..اليمن يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
وحسب صحف إسرائيلية، فقد حصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وحركة "الصهيونية الدينية"على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.أما الأحزاب العربية فخسرت، في المقابل، مقعدين لها في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعود لرغبة الناخب الإسرائيلي في التصويت للأحزاب التي يمكن أن تعطي اهتمامًا أكبر بالأوضاع المعيشية للسكان، لا سيما بعد فشل الأحزاب التي شكلت التحالف الحاكم في تحقيق ذلك.وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أوضح الخبير أن الملف الفلسطيني لم يكن ذو أهمية في الانتخابات الحالية بسبب تركيز الحملات الدعائية على الجوانب الاقتصادية على حساب ملف السياسة الخارجية.التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
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تناقش الحلقة حصول معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية.
وحسب صحف إسرائيلية، فقد حصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وحركة "الصهيونية الدينية"على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.
أما الأحزاب العربية فخسرت، في المقابل، مقعدين لها في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعود لرغبة الناخب الإسرائيلي في التصويت للأحزاب التي يمكن أن تعطي اهتمامًا أكبر بالأوضاع المعيشية للسكان، لا سيما بعد فشل الأحزاب التي شكلت التحالف الحاكم في تحقيق ذلك.
وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أوضح الخبير أن الملف الفلسطيني لم يكن ذو أهمية في الانتخابات الحالية بسبب تركيز الحملات الدعائية على الجوانب الاقتصادية على حساب ملف السياسة الخارجية.
التفاصيل في الملف الصوتي...