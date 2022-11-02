عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/الانتخابات-الإسرائيلية-اليمين-يتقدم-النتائج-والأحزاب-العربية-تخسر-مقعدين-1069751660.html
الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
تناقش الحلقة حصول معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T13:02+0000
2022-11-02T13:02+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069751448_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_734746bf4ac71785e776e32e48269a19.png
الإنتخابات الإسرائيلية..اليمن يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
الإنتخابات الإسرائيلية..اليمن يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
وحسب صحف إسرائيلية، فقد حصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وحركة "الصهيونية الدينية"على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.أما الأحزاب العربية فخسرت، في المقابل، مقعدين لها في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعود لرغبة الناخب الإسرائيلي في التصويت للأحزاب التي يمكن أن تعطي اهتمامًا أكبر بالأوضاع المعيشية للسكان، لا سيما بعد فشل الأحزاب التي شكلت التحالف الحاكم في تحقيق ذلك.وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أوضح الخبير أن الملف الفلسطيني لم يكن ذو أهمية في الانتخابات الحالية بسبب تركيز الحملات الدعائية على الجوانب الاقتصادية على حساب ملف السياسة الخارجية.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069751448_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0751ae6de8a5420c866816d193d1b364.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

الانتخابات الإسرائيلية... اليمين يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين

13:02 GMT 02.11.2022
الإنتخابات الإسرائيلية..اليمن يتقدم النتائج والأحزاب العربية تخسر مقعدين
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة حصول معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية.
وحسب صحف إسرائيلية، فقد حصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وحركة "الصهيونية الدينية"على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.
أما الأحزاب العربية فخسرت، في المقابل، مقعدين لها في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعود لرغبة الناخب الإسرائيلي في التصويت للأحزاب التي يمكن أن تعطي اهتمامًا أكبر بالأوضاع المعيشية للسكان، لا سيما بعد فشل الأحزاب التي شكلت التحالف الحاكم في تحقيق ذلك.
وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أوضح الخبير أن الملف الفلسطيني لم يكن ذو أهمية في الانتخابات الحالية بسبب تركيز الحملات الدعائية على الجوانب الاقتصادية على حساب ملف السياسة الخارجية.
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Астана - سبوتنيك عربيبوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي14:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала