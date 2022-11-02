بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

يعقد الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بصفقة الحبوب وغيرها من المواضيع المهمة.
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14:29 GMT 02.11.2022
تم تنفيذ الصفقة بأكملها بذريعة ضمان مصالح الأمن الغذائي لأفقر البلدان، لكن أربعة في المائة فقط (من الشحنات) تم تصديرها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأفقر حسب تصنيف الأمم المتحدة، وكل ما تبقى في الغالب، أكثر من 40%، وتحديدا 46% ذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
14:26 GMT 02.11.2022
بوتين: "إذا انسحبنا في المستقبل من هذه الاتفاقية إذا انتهكت أوكرانيا التزاماتها، فسنقوم بتوريد الحجم الكامل الذي تم تسليمه من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان حتى الآن مجانًا وبدون مقابل.
14:26 GMT 02.11.2022
عمل شركاؤنا الأتراك كوسطاء في توضيح هذا الوضع، ووردت معلومات من الجانب التركي عبر وزارة الدفاع تفيد بأن أوكرانيا أعطت تأكيدات بأن هذه الممرات الإنسانية لن تستخدم لأغراض عسكرية.
14:23 GMT 02.11.2022
بوتين: طلبنا تأكيدات وضمانات من الجانب الأوكراني بأنه لن يحدث شيء مثل هذا في المستقبل، وأن الممرات الإنسانية لن تستخدم لأغراض عسكرية.
14:22 GMT 02.11.2022
بوتين: تلقت وزارة الدفاع الروسية معلومات من تركيا تفيد بأن كييف لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب للأغراض العسكرية.
بوتين: التعليمات مقدمة لاستئناف المشاركة في صفقة الحبوب، لكن روسيا تحتفظ بالحق في الخروج منها إذا خرقت كييف الضمانات.