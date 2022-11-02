https://sputnikarabic.ae/20221102/الجوازات-السعودية-تشترط-الحصول-على-بطاقة-هيا-للسماح-بالسفر-إلى-قطر-لحضور-فعاليات-كأس-العالم-1069737054.html
الجوازات السعودية تشترط الحصول على بطاقة "هيا" للسماح بالسفر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم
الجوازات السعودية تشترط الحصول على بطاقة "هيا" للسماح بالسفر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم
أكدت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن سفر المواطنين السعوديين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم لن تتم إلا عن طريق بطاقة "هيا". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:17+0000
2022-11-02T08:17+0000
2022-11-02T08:17+0000
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وأوضحت الهيئة بأنه "لا يمكن سفر المواطن إلى قطر بواسطة الهوية الوطنية، ويلزم السفر بواسطة وثيقة جواز السفر، مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر".وأشارت الإدارة إلى أنه بالنسبة إلى المواطن الخليجي فإن التعليمات تشترط الدخول إلى السعودية بوثيقة جواز السفر للراغبين بالسفر إلى دولة قطر، مع الحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأضافت، أما بالنسبة إلى المقيمين في المملكة والراغبين لحضور البطولة "يلزمهم وجود تأشيرة خروج وعودة والحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر.وتابعت: "أما من قدم للمملكة بتأشيرة زيارة فبإمكانه السفر إلى دولة قطر ولكن يشترط أن تكون التأشيرة سارية، والحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر".وأكد الإدارة أن "من شروط السفر إلى قطر عبر منفذ سلوى وجود جواز سفر والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر، مع التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري".
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المجتمع, المجتمع الدولي, ملاعب كأس العالم, قطر, السعودية, رياضة
المجتمع, المجتمع الدولي, ملاعب كأس العالم, قطر, السعودية, رياضة
الجوازات السعودية تشترط الحصول على بطاقة "هيا" للسماح بالسفر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم
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أكدت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن سفر المواطنين السعوديين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم لن تتم إلا عن طريق بطاقة "هيا".
وأوضحت الهيئة بأنه "لا يمكن سفر المواطن إلى قطر
بواسطة الهوية الوطنية، ويلزم السفر بواسطة وثيقة جواز السفر، مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر".
وأشارت الإدارة إلى أنه بالنسبة إلى المواطن الخليجي فإن التعليمات تشترط الدخول إلى السعودية بوثيقة جواز السفر للراغبين بالسفر إلى دولة قطر، مع الحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر، بحسب صحيفة "عكاظ
" السعودية.
وأضافت، أما بالنسبة إلى المقيمين في المملكة والراغبين لحضور البطولة "يلزمهم وجود تأشيرة خروج وعودة والحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر.
وتابعت: "أما من قدم للمملكة بتأشيرة زيارة فبإمكانه السفر إلى دولة قطر ولكن يشترط أن تكون التأشيرة سارية، والحصول على بطاقة "هيا" وتكون فعالة قبل السفر".
وأكد الإدارة أن "من شروط السفر
إلى قطر عبر منفذ سلوى وجود جواز سفر والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر، مع التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري".