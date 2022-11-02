https://sputnikarabic.ae/20221102/الجيش-الكوري-الجنوبي-يعلن-إطلاق-كوريا-الشمالية-6-صواريخ-جديدة-تجاه-البحرين-الشرقي-والأصفر-1069746042.html
الجيش الكوري الجنوبي يعلن إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ جديدة تجاه البحرين الشرقي والأصفر
الجيش الكوري الجنوبي يعلن إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ جديدة تجاه البحرين الشرقي والأصفر
أطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ إضافية باتجاه البحر الشرقي والبحر الأصفر، بعدما كانت قد أطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء 17 صاروخا و100 قذيفة مدفعية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:27+0000
2022-11-02T11:27+0000
2022-11-02T11:27+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت 6 صواريخ جديدة، يُشتبه أن بينها صواريخ أرض-جو، بين الساعة 04:30 والساعة 05:10 مساء، من منطقتي سوندوك وسينبو باتجاه البحر الشرقي، ومن منطقتي كوايل وأونشون باتجاه البحر الأصفر".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".وطلب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-17-صاروخا-باليستيا-و100-قذيفة-وجارتها-الجنوبية-تطالبها-بوقف-إطلاق-النار-فورا-1069737904.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
الجيش الكوري الجنوبي يعلن إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ جديدة تجاه البحرين الشرقي والأصفر
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أطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ إضافية باتجاه البحر الشرقي والبحر الأصفر، بعدما كانت قد أطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء 17 صاروخا و100 قذيفة مدفعية.
ونقلت وكالة
يونهاب عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت 6 صواريخ جديدة، يُشتبه أن بينها صواريخ أرض-جو، بين الساعة 04:30 والساعة 05:10 مساء، من منطقتي سوندوك وسينبو باتجاه البحر الشرقي، ومن منطقتي كوايل وأونشون باتجاه البحر الأصفر".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية
في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
وطلب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية
في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة
لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية،
صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.
في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني
، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.
جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.