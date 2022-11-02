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https://sputnikarabic.ae/20221102/الحرس-الثوري-يقول-إن-ناقلة-النفط-الموقوفة-كانت-تبحر-إلى-إحدى-دول-الخليج-لاستخدامها--ضد-الشعب-اليمني-1069734219.html
الحرس الثوري يقول إن ناقلة النفط الموقوفة كانت تبحر إلى إحدى دول الخليج لاستخدامها ضد الشعب اليمني
الحرس الثوري يقول إن ناقلة النفط الموقوفة كانت تبحر إلى إحدى دول الخليج لاستخدامها ضد الشعب اليمني
كشف الحرس الثوري الإيراني، تفاصيل "ناقلة النفط الأجنية التي تم احتجازها وعلى متنها 11 مليون لتر من المحروقات المهربة في مياه الخليج". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:03+0000
2022-11-02T07:03+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال قائد المنطقة الأولى للحرس الثوري العميد عباس غلام شاهي، إن "ناقلة النفط الموقوفة تحمل علم بنما وعلى متنها 21 فردا، وكانت تتلقى وقودا مهربا في مياه الدول المجاورة"، مشيرا إلى الجهود التي بذلها سلاح البحر في الحرس الثوري، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد العميد غلام شاهي، أن "الناقلة التي تم توقيفها تزودت بالوقود المهرب في المياه الإقليمية لإحدى الدول الجارة في المنطقة، وكانت تعتزم الإبحار إلى إحدى دول منطقة الخليج لاستخدام هذا الوقود ضد الشعب اليمني المظلوم".وختم بالقول إنه "تم احتجاز هذه الناقلة عندما كانت تريد مغادرة مياه الخليج ومضيق هرمز بعدما تزودت بالوقود المهرب من مياه احدى الدول الجارة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "احتجاز ناقلة نفط أجنبية على متنها 11 مليون لتر من المحروقات المهربة في مياه الخليج".وقال إن "قوات البحرية وبالتنسيق مع الجهات القضائية ألقت القبض على 21 من أفراد طاقم ناقلة النفط"، مضيفا أن "حجم الوقود المهرّب يقدر بنحو 110 سفينة خفيفة و5 ألف و500 شاحنة نيسان"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وتابع أنه "تم ضبط الناقلة بعد شهر من العمل الفني والاستخباري الدقيق"، مشيرا إلى أن "قبطان الناقلة وطاقمها ما زالا محتجزين لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".
https://sputnikarabic.ae/20221031/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-ضبط-ناقلة-نفط-أجنبية-تحمل-وقودا-مهربا-في-مياه-الخليج-1069677986.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري يقول إن ناقلة النفط الموقوفة كانت تبحر إلى إحدى دول الخليج لاستخدامها ضد الشعب اليمني

07:03 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Norooziالسفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Noroozi
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كشف الحرس الثوري الإيراني، تفاصيل "ناقلة النفط الأجنية التي تم احتجازها وعلى متنها 11 مليون لتر من المحروقات المهربة في مياه الخليج".
وقال قائد المنطقة الأولى للحرس الثوري العميد عباس غلام شاهي، إن "ناقلة النفط الموقوفة تحمل علم بنما وعلى متنها 21 فردا، وكانت تتلقى وقودا مهربا في مياه الدول المجاورة"، مشيرا إلى الجهود التي بذلها سلاح البحر في الحرس الثوري، حسب وكالة فارس الإيرانية.
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج
31 أكتوبر, 14:32 GMT
وأكد العميد غلام شاهي، أن "الناقلة التي تم توقيفها تزودت بالوقود المهرب في المياه الإقليمية لإحدى الدول الجارة في المنطقة، وكانت تعتزم الإبحار إلى إحدى دول منطقة الخليج لاستخدام هذا الوقود ضد الشعب اليمني المظلوم".
وختم بالقول إنه "تم احتجاز هذه الناقلة عندما كانت تريد مغادرة مياه الخليج ومضيق هرمز بعدما تزودت بالوقود المهرب من مياه احدى الدول الجارة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "احتجاز ناقلة نفط أجنبية على متنها 11 مليون لتر من المحروقات المهربة في مياه الخليج".
وقال إن "قوات البحرية وبالتنسيق مع الجهات القضائية ألقت القبض على 21 من أفراد طاقم ناقلة النفط"، مضيفا أن "حجم الوقود المهرّب يقدر بنحو 110 سفينة خفيفة و5 ألف و500 شاحنة نيسان"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وتابع أنه "تم ضبط الناقلة بعد شهر من العمل الفني والاستخباري الدقيق"، مشيرا إلى أن "قبطان الناقلة وطاقمها ما زالا محتجزين لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".
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