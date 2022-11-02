https://sputnikarabic.ae/20221102/الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تحرير-تيغراي-تتوصلان-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-1069761782.html

الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي تتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار

الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي تتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار

أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T17:16+0000

2022-11-02T17:16+0000

2022-11-02T17:16+0000

أخبار العالم الآن

العمليات العسكرية في تيغراي

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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقالت باندور في تصريحات نقلتها هيئة البث في جنوب أفريقيا، إن طرفي النزاع في إثيوبيا، وافقا خلال مفاوضات السلام التي جرت في جنوب أفريقيا، على التوقيع على بيان مشترك لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بوساطة مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في إثيوبيا، أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا.في سياق متصل، نقل تلفزيون "تيغراي" عن أوباسانجو قوله خلال مؤتمر صحفي إن مفاوضات السلام في جنوب أفريقيا أسفرت عن اتفاق لوقف القتال بين الحكومة في إثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انطلقت في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.وجاءت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221025/انطلاق-محادثات-السلام-الإثيوبية-في-جنوب-أفريقيا-1069474759.html

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أخبار العالم الآن, العمليات العسكرية في تيغراي