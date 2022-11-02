https://sputnikarabic.ae/20221102/الدفاع-الروسية-تؤكد-القضاء-على-أكثر-من-400-جندي-أوكراني-على-محور-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--1069747959.html

الدفاع الروسية تؤكد القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني على محور كوبيانسك وكراسني ليمان

الدفاع الروسية تؤكد القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني على محور كوبيانسك وكراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية منعت اختراق القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، حيث ألحقت بها خسائر بلغت 105 جنود... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T11:50+0000

2022-11-02T11:50+0000

2022-11-02T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

خسائر

القوات الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062909405_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_787e2913f56266272a15762a832ef998.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات الروسية على محور نيكولايفو-كريفوي روغ منعت محاولات اختراق القوات الأوكرانية مناطق إيشِنكا، وبروسكينسكوي، وسوخانوفو وبياتيخاتكا.وأضاف البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، عاد العدو إلى مواقعه. كما تم القضاء على 105 جندي أوكراني ودبابتين وتسع مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات".كما أضافت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة في جمهورية لوغانسك في ومنطقة خاركوف، صدت عدة هجمات وقضت على حوالي 400 مسلح أوكراني ومرتزقة أجانب في يوم واحد "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بمساعدة كتيبتين مدعومين بمرتزقة أجانب، بمحاولة للهجوم في اتجاه المناطق السكنية ياغودنو ونيكولايفكا وأورليانكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن الأضرار التي لحقت بالنيران والعمليات النشطة لوحدات القوات الروسية، أجبرت العدو على العودة إلى مواقعه الأصلية، وتم تحييد ما يصل إلى 150 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين وست دبابات وخمس مركبات قتال مشاة و 10 مركبات".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه كراسني ليمان، أطلقت القوات الروسية النيران على العدو بالمدفعية بعيدة المدى والهجوم وطيران الجيش على مقاربات بعيدة.وأضاف البيان "أحبطت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه مناطق ماكييفكا وبلوشانكا وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للهزيمة، تمت تصفية حوالي 250 جنديًا أوكرانيًا. وتدمير دبابتين وسيارات قتال وخمس شاحنات صغيرة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى قيام وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعا.:كما أشارت الوزارة إلى قيام وسائل الدفاع الجوي بإسقاط 12 طائرة مسيرة في مقاطعات نيكولايف وخيرسون وخاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيستك.

https://sputnikarabic.ae/20221101/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و9-طائرات-مسيرة-1069709149.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, خسائر, القوات الأوكرانية