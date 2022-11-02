https://sputnikarabic.ae/20221102/الرئيس-الكوري-الجنوبي-يعتبر-سقوط-صاروخ-كوري-شمالي-قرب-الحدود-المائية-لبلاده-بمثابة-انتهاكا-فعليا-1069732435.html

الرئيس الكوري الجنوبي يعتبر سقوط صاروخ كوري شمالي قرب الحدود المائية لبلاده بمثابة "انتهاكا فعليا"

الرئيس الكوري الجنوبي يعتبر سقوط صاروخ كوري شمالي قرب الحدود المائية لبلاده بمثابة "انتهاكا فعليا"

أدان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إطلاق كوريا الشمالية لوابل من الصواريخ، سقط أحدها بالقرب من المياه الكورية الجنوبية، باعتباره انتهاكا فعليا لأراضي كوريا... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T03:43+0000

2022-11-02T03:43+0000

2022-11-02T03:43+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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كما دعا يون الجيش إلى الاستعداد ضد الاستفزازات الإضافية رفيعة المستوى من قبل كوريا الشمالية أثناء ترؤسه لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعد عمليات الإطلاق.وقال مكتبه في بيان صحفي بعد الاجتماع: "أشار الرئيس يون سوك يول إلى أن استفزاز كوريا الشمالية اليوم كان انتهاكا فعليا لأراضينا بصاروخ لأول مرة منذ الانقسام".وأوضح يون أنه لن تنجح أي محاولة من جانب كوريا الشمالية لتقسيم المجتمع الكوري الجنوبي والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال المكتب: "أمر الرئيس يون سوك يول باتخاذ تدابير صارمة بسرعة لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا واضحا لاستفزازها، كما أمر الجيش بالحفاظ على الاستعداد الكامل لحماية أرواح الناس وسلامتهم واستعدادهم من احتمال حدوث استفزازات إضافية وعالية الكثافة من قبل كوريا الشمالية في المستقبل".وأطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الشرقي والبحر الأصفر، وحلق أحدها عبر خط الحد الشمالي، والحدود البحرية الفعلية، ونحو مياه كوريا الجنوبية في استفزاز غير مسبوق منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، وفقا لجيش كوريا الجنوبية.جاء الإطلاق الأخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة تشمل أكثر من 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة، لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية.وأدانت كوريا الشمالية جميع التدريبات العسكرية للحلفاء باعتبارها بروفات للغزو.

https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-ما-لا-يقل-عن-10-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-والبحر-الأصفر--1069731980.html

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