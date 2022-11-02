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https://sputnikarabic.ae/20221102/السعودية-تعلن-استضافة-القمة-العربية-المقبلة-1069767700.html
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استضافة القمة العربية المقبلة المقرر عقدها العام المقبل على أراضيها. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T19:38+0000
2022-11-02T19:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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القمة العربية في الجزائر
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جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان في ختام أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.وقال ابن فرحان وفق ما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية: "انطلاقا من حرص المملكة على ديمومة التعاون القائم، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، ونرحب بالقادة الأعضاء في بلدهم الثاني".ووافق القادة العرب في ختام قمتهم الحالية على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية عام 2023.وبحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب، استضافت الجزائر، القمة العربية الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.
https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-خارجية-السعودية-يلتقي-مبعوث-ملك-البحرين-على-هامش-القمة-العربية-1069759834.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, القمة العربية في الجزائر
أخبار السعودية اليوم, السعودية, القمة العربية في الجزائر

السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة

19:38 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استضافة القمة العربية المقبلة المقرر عقدها العام المقبل على أراضيها.
جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان في ختام أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وقال ابن فرحان وفق ما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية: "انطلاقا من حرص المملكة على ديمومة التعاون القائم، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، ونرحب بالقادة الأعضاء في بلدهم الثاني".
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
وزير خارجية السعودية يلتقي مبعوث ملك البحرين على هامش القمة العربية
16:19 GMT
ووافق القادة العرب في ختام قمتهم الحالية على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية عام 2023.
وبحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب، استضافت الجزائر، القمة العربية الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.
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