https://sputnikarabic.ae/20221102/السعودية-تعلن-استضافة-القمة-العربية-المقبلة-1069767700.html
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استضافة القمة العربية المقبلة المقرر عقدها العام المقبل على أراضيها. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T19:38+0000
2022-11-02T19:38+0000
2022-11-02T19:38+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
القمة العربية في الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/01/1043970117_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_4010c893e18d6304c834b5649e0a5b82.jpg
جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان في ختام أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.وقال ابن فرحان وفق ما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية: "انطلاقا من حرص المملكة على ديمومة التعاون القائم، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، ونرحب بالقادة الأعضاء في بلدهم الثاني".ووافق القادة العرب في ختام قمتهم الحالية على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية عام 2023.وبحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب، استضافت الجزائر، القمة العربية الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.
https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-خارجية-السعودية-يلتقي-مبعوث-ملك-البحرين-على-هامش-القمة-العربية-1069759834.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/01/1043970117_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_32564b9745221c352bf407d0cbf6102e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, القمة العربية في الجزائر
أخبار السعودية اليوم, السعودية, القمة العربية في الجزائر
السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استضافة القمة العربية المقبلة المقرر عقدها العام المقبل على أراضيها.
جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان في ختام أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وقال ابن فرحان وفق ما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية: "انطلاقا من حرص المملكة على ديمومة التعاون القائم، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، ونرحب بالقادة الأعضاء في بلدهم الثاني".
ووافق القادة العرب
في ختام قمتهم الحالية على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية عام 2023.
وبحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب، استضافت الجزائر، القمة العربية
الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.