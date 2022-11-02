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https://sputnikarabic.ae/20221102/القوات-الجوية-الروسية-تطلق-صاروخ-سويوز-216-من-المحطة-الفضائية-بليسيتسك-1069734843.html
القوات الجوية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.16" من المحطة الفضائية بليسيتسك
القوات الجوية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.16" من المحطة الفضائية بليسيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الفضاء الروسية أطلقت الصاروخ الحامل "سويوز-2.16" من المحطة الفضائية بليسيتسك. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:23+0000
2022-11-02T07:23+0000
روسيا
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وقالت: "اليوم الأربعاء، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في الساعة 09:48، أطلقت أطقم من قوات الفضاء الروسية صاروخ "سويوز-2.16" من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بليسيتسك في مقاطعة أرخانغيلسك".
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القوات الجوية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.16" من المحطة الفضائية بليسيتسك

07:23 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الفضاء الروسية أطلقت الصاروخ الحامل "سويوز-2.16" من المحطة الفضائية بليسيتسك.
وقالت: "اليوم الأربعاء، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في الساعة 09:48، أطلقت أطقم من قوات الفضاء الروسية صاروخ "سويوز-2.16" من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بليسيتسك في مقاطعة أرخانغيلسك".
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