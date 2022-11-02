https://sputnikarabic.ae/20221102/القيادة-الأمريكية-تؤكد-أن-الصاروخ-الكوري-الشمالي-لم-يشكل-أي-تهديد-لها-ولحلفائها--1069733380.html
القيادة الأمريكية تؤكد أن الصاروخ الكوري الشمالي لم يشكل أي تهديد لها ولحلفائها
القيادة الأمريكية تؤكد أن الصاروخ الكوري الشمالي لم يشكل أي تهديد لها ولحلفائها
قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ) في بيان إن إطلاق صواريخ كوريا الشمالية لا يشكل تهديدا فوريا على الإقليم أو الأفراد الأمريكيين أو الحلفاء. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T05:26+0000
2022-11-02T05:26+0000
2022-11-02T05:26+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت: "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا. وبينما توصلنا إلى أن هذا الحادث لا يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد الأمريكيين أو الإقليم أو حلفائنا، فإن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على تهور كوريا الشمالية.أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ على بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء. سقطت ثلاثة منها في بحر اليابان، علاوة على ذلك، سقط واحد - في المياه الدولية، على بعد 26 كيلومترًا جنوب الخط الفاصل الشمالي مع كوريا الديمقراطية. حلق هذا الصاروخ باتجاه جزيرة أولونغدو في جنوب كوريا الجنوبية وسقط 167 كيلومترًا شمال غرب هذه الجزيرة و 57 كيلومترًا شرق مدينة سوكشو الكورية الجنوبية الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. في جزيرة أولونغدو، تم إعلان حالة التأهب الجوي مؤقتًا.
كوريا الشمالية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة الأمريكية تؤكد أن الصاروخ الكوري الشمالي لم يشكل أي تهديد لها ولحلفائها
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قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ) في بيان إن إطلاق صواريخ كوريا الشمالية لا يشكل تهديدا فوريا على الإقليم أو الأفراد الأمريكيين أو الحلفاء.
وقالت: "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا. وبينما توصلنا إلى أن هذا الحادث لا يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد الأمريكيين أو الإقليم أو حلفائنا، فإن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على تهور كوريا الشمالية.
أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ على بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء. سقطت ثلاثة منها في بحر اليابان، علاوة على ذلك، سقط واحد - في المياه الدولية، على بعد 26 كيلومترًا جنوب الخط الفاصل الشمالي مع كوريا الديمقراطية. حلق هذا الصاروخ باتجاه جزيرة أولونغدو في جنوب كوريا الجنوبية وسقط 167 كيلومترًا شمال غرب هذه الجزيرة و 57 كيلومترًا شرق مدينة سوكشو الكورية الجنوبية الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. في جزيرة أولونغدو، تم إعلان حالة التأهب الجوي مؤقتًا.