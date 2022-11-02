https://sputnikarabic.ae/20221102/الكرملين-ينفي-إحاطته-بأي-معلومات-حول-هجوم-إيراني-على-السعودية-1069748161.html

الكرملين ينفي إحاطته بأي معلومات حول هجوم إيراني على السعودية

الكرملين ينفي إحاطته بأي معلومات حول هجوم إيراني على السعودية

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن الكرملين ليس لديه معلومات عن أي هجمات إيرانية محتملة على السعودية ودول أخرى. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن مثل هذا التبادل للمعلومات الذي أوردته وسائل الإعلام، وما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذا التطور محتملًا: "بصراحة، ليس لدينا مثل هذه المعلومات على الإطلاق، ولا نعرف من أين جاءت هذه التكهنات".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم أمس الثلاثاء أن السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول "هجوم وشيك" من إيران على أهداف داخل أراضيها.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية لها منطقها الخاص"، مشيرا إلى إجراء 5 جولات من المفاوضات بين البلدين.وقال كنعاني، في حوار مع مراسل صحيفة "ويتشرني ليست" الكرواتية، ونقلته وكالة فارس الإيرانية، إن "العلاقات مع الدول الجارة تحظى بالأهمية لإيران وهي في الأولوية ولذلك تركنا الأبواب مفتوحة دوما أمام العلاقات مع السعودية لعودة العلاقات الدبلوماسية في أي وقت كانت الرياض مستعدة لذلك".واعتبر 5 جولات من المفاوضات تقدما جيدا لكنه وصفها في الوقت ذاته بـ"التقدم البطيئ"، مشيرا إلى أن السعودية وضعت بطأها جانبا فمن الممكن أن تعود العلاقات إلى حالتها الطبيعية بسرعة".

https://sputnikarabic.ae/20221102/إيران-تقول-إن-العالم-سيكون-مكانا-أجمل-بكثير-دون-أمريكا-1069739346.html

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