https://sputnikarabic.ae/20221102/المملكة-العربية-السعودية-توسع-قائمة-موردي-لحم-الضأن-والحليب-من-روسيا-الاتحادية--1069738948.html
السعودية توسع قائمة موردي لحم الضأن والحليب من روسيا
السعودية توسع قائمة موردي لحم الضأن والحليب من روسيا
تمت زيادة قائمة المنتجين الروس للحوم ومنتجات الألبان التي يتم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية من ثلاث شركات جديدة، بحسب "روسيل خزنادزور". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:51+0000
2022-11-02T08:51+0000
2022-11-02T09:05+0000
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وجاء في التقرير أن "إدارة الغذاء والدواء الحكومية بالمملكة العربية السعودية وسعت قائمة الشركات الروسية المعتمدة من خلال منح حق الوصول إلى السوق المحلية لمؤسسة أخرى لإنتاج لحم الضأن ومشروعين لتصنيع الألبان".وبالتالي، يحق الآن لثماني شركات محلية منتجة للحوم الضأن و 16 شركة لتصنيع الألبان تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, مجتمع
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, مجتمع
السعودية توسع قائمة موردي لحم الضأن والحليب من روسيا
08:51 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
تمت زيادة قائمة المنتجين الروس للحوم ومنتجات الألبان التي يتم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية من ثلاث شركات جديدة، بحسب "روسيل خزنادزور".
وجاء في التقرير أن "إدارة الغذاء والدواء الحكومية بالمملكة العربية السعودية وسعت قائمة الشركات الروسية المعتمدة من خلال منح حق الوصول إلى السوق المحلية لمؤسسة أخرى لإنتاج لحم الضأن ومشروعين لتصنيع الألبان".
وبالتالي، يحق الآن لثماني شركات محلية منتجة للحوم الضأن و 16 شركة لتصنيع الألبان تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.