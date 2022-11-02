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https://sputnikarabic.ae/20221102/انخفاض-مؤشر-أسعار-القمح-إثر-استئناف-عمل-ممر-الحبوب-1069745797.html
انخفاض مؤشر أسعار القمح إثر استئناف عمل "ممر الحبوب"
انخفاض مؤشر أسعار القمح إثر استئناف عمل "ممر الحبوب"
شهدت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 5.5% بعد إعلان عودة عمل "ممر الحبوب"، بحسب بيانات التداول. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
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وتدنت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 5.5% لتصل إلى 8.52 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كغم تقريبا)".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن روسيا ستعود للمشاركة في اتفاق الحبوب، بعد أن تلقت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب في العمليات القتالية ضد موسكو.وأشارت إلى أن هذا حدث بفضل وساطة الأمم المتحدة وتركيا.وقالت الوزارة في بيان: "كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لمصالح تصدير المنتجات الزراعية، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، وإرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".وأضافت الوزارة أن "روسيا تعتقد أن الضمانات التي تلقتها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاقية".
https://sputnikarabic.ae/20221102/موسكو-تؤكد-تلقي-ضمانات-بعدم-استخدام-كييف-للممر-الخاص-بصفقة-الحبوب-للاعتداء-عليها-1069745435.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

انخفاض مؤشر أسعار القمح إثر استئناف عمل "ممر الحبوب"

11:25 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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شهدت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 5.5% بعد إعلان عودة عمل "ممر الحبوب"، بحسب بيانات التداول.
وتدنت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 5.5% لتصل إلى 8.52 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كغم تقريبا)".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن روسيا ستعود للمشاركة في اتفاق الحبوب، بعد أن تلقت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب في العمليات القتالية ضد موسكو.
سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
11:04 GMT
وأشارت إلى أن هذا حدث بفضل وساطة الأمم المتحدة وتركيا.
وقالت الوزارة في بيان: "كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لمصالح تصدير المنتجات الزراعية، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، وإرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".
وأضافت الوزارة أن "روسيا تعتقد أن الضمانات التي تلقتها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاقية".
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