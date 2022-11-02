https://sputnikarabic.ae/20221102/بعد-إطلاق-100-قذيفة-على-بحر-اليابان-ما-هي-قدرات-سلاح-المدفعية-لكوريا-الشمالية-1069740059.html
بعد إطلاق 100 قذيفة على بحر اليابان... ما هي قدرات سلاح المدفعية لكوريا الشمالية؟
بعد إطلاق 100 قذيفة على بحر اليابان... ما هي قدرات سلاح المدفعية لكوريا الشمالية؟
تمتلك كوريا الشمالية جيشا يصنف في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم ولديها سلاح مدفعية يضم مئات المدافع. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T09:59+0000
2022-11-02T09:59+0000
2022-11-02T09:59+0000
رصد عسكري
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ويمثل سلاح المدفعية أحد أسلحة القوات البرية لكوريا الشمالية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وفقا لإحصائيات عام 2022.وتمتلك كوريا الشمالية 450 مدفعا ذاتي الحركة يجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا بين أضخم أسلحة المدفعية ذاتية الحركة في العالم.كما تمتلك كوريا الشمالية 250 مدفعا مقطورا وتصنف في المرتبة رقم 40 عالميا في هذا السلاح.ويضاف إلى ذلك تصنيف كوريا الشمالية في المرتبة رقم 5 عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ التي تمتلكها، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أنها تمتلك ألفا و360 راجمة صواريخ من طرازات متنوعة.وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة رؤساء الأركان، أن جيش كوريا الشمالية أطلق نحو 100 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة لبحر اليابان، ووصفت العملية بأنها انتهاك للاتفاق بين الكوريتين، الذي تم إنشاء المنطقة بموجبه.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الديمقراطية-تطلق-100-طلقة-مدفعية-إلى-المنطقة-العازلة-في-بحر-اليابان-1069735090.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/القيادة-الأمريكية-تؤكد-أن-الصاروخ-الكوري-الشمالي-لم-يشكل-أي-تهديد-لها-ولحلفائها--1069733380.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
بعد إطلاق 100 قذيفة على بحر اليابان... ما هي قدرات سلاح المدفعية لكوريا الشمالية؟
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تمتلك كوريا الشمالية جيشا يصنف في المرتبة رقم 30 بين أضخم 142 جيشا في العالم ولديها سلاح مدفعية يضم مئات المدافع.
ويمثل سلاح المدفعية أحد أسلحة القوات البرية لكوريا الشمالية، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وفقا لإحصائيات عام 2022.
وتمتلك كوريا الشمالية 450 مدفعا ذاتي الحركة يجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا بين أضخم أسلحة المدفعية
ذاتية الحركة في العالم.
كما تمتلك كوريا الشمالية 250 مدفعا مقطورا وتصنف في المرتبة رقم 40 عالميا في هذا السلاح.
ويضاف إلى ذلك تصنيف كوريا الشمالية في المرتبة رقم 5 عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ التي تمتلكها، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أنها تمتلك ألفا و360 راجمة صواريخ
من طرازات متنوعة.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة رؤساء الأركان، أن جيش كوريا الشمالية
أطلق نحو 100 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة لبحر اليابان، ووصفت العملية بأنها انتهاك للاتفاق بين الكوريتين، الذي تم إنشاء المنطقة بموجبه.